黑衣人效應 罷免陳柏惟連署激增500份

在高雄市前市長韓國瑜被罷免後，新黨青年軍王炳忠等人發起罷免台中市立委陳柏惟行動。王炳忠今受訪表示，截至目前為止，新黨黨部與地方自發性的聯署站已收件逾700份，9月起也會整合當地自發民眾、青年組成超越黨派的「刪Q行動」連線，相信第一階段連署的2912份很快就會達成。

新黨青年軍日前舉行記者會表示，這次把免行動一切比照罷韓團體的作法，就職不到1年就可以連署、集資、宣傳，而且罷免單一選區立委只需當地選舉人的四分之一，比罷免複數選區的議員還容易。

王炳忠表示，地方上多數人對陳柏惟的印象就是「說幹話」，民眾自發打出來的標語叫「台中不要說幹話立委」。之前他幾次出包的言論已經被認為胡言亂語瞎扯，上周五黑衣人言論應該是加強大家對他「說幹話」印象，而且還是更嚴重的說謊，被立法院院長辦公室揭穿。

王炳忠指出，目前地方上已有多處民眾自發的連署站及擺攤行動。這兩天有霧峰林家花園附近的臨時連署站，一個周末收到近500份第一階段罷免提議書。沙鹿當地也有大學生發起連署行動，近日將公布連署地址。

王炳忠說，新黨黨部也收到當地民眾寄來的提議書近200份。預計9月份應該就能收到超過3000份第一階段門檻的提議連署書，屆時也會整合當地自發民眾、青年組成超越黨派的「刪Q行動」連線，力拚於明年2月立委就職滿一周年時就可送件，進行第二階段門檻3萬份的連署。