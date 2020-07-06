國民黨公告9月6日全代會 重申兩岸新論述沒捨九二共識

前總統馬英九談「一中各表」的九二共識不是新聞，他從當總統時就一談再談，從來也沒變過。然而，在這個當下，面對國民黨革實院的青年學員們大談九二共識，就有特殊的意義，特別是，他還點名要向大陸呼籲，要讓九二共識成為定海神針，就要是完整的九二共識，必須要一中各表，沒有各表就沒有一中，就沒有九二共識。

2020-07-06 06:00