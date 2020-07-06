國民黨公告9月6日全代會 重申兩岸新論述沒捨九二共識
國民黨今日由秘書長李乾龍、組發會主委葉壽山張貼「第二十屆第四次全國代表大會」公告。第二十屆第四次全代會訂於9月6日於台北市國立國父紀念館舉行，大會重點除了討論黨章暨相關選舉辦法修正案，會中也將報告改革委員會結論。
其中，改革委員會以「世代合作 組織再造」為重要基礎，全力推動國民黨改革，加速革新，重建黨員信心，爭取重新獲得多數人民支持。
對於改革委員會所提兩岸論述建議案，李乾龍表示，確實有許多各方的意見，包括歷屆黨主席都有意見，但經過一一溝通，大家都認為改革委員會所提建議案，並沒有要捨棄「九二共識」，但因時空背景不同，必須要有不同的論述，歷屆黨主席也都能瞭解，大家都有相當程度的共識。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言