【即時短評】誤認助理是黑衣人 綠委認個錯很難嗎？

陳菊被提名為監察院長一事，成為本次立法院臨時會的攻防焦點。總統府秘書長蘇嘉全原來計畫上周五率監委被提名人，拜會立法院長游錫堃及朝野黨團，卻因為國民黨團在立院門口集結、意圖杯葛而作罷。

而在杯葛之後，包括民進黨立委王定宇、基進黨立委陳柏惟皆在臉書上指控國民黨團動員「黑衣人」到場「助拳」，一副國民黨團杯葛不擇手段，甚至暗示藍營與黑道掛勾，無法無天。

若翻閱當日影像，還當真找的到黑衣人！只不過全是穿黑色衣服的立委助理和記者。

記者在現場採訪不用說，屬媒體自由，穿什麼顏色的衣服採訪更是自由；而助理作為立委的後勤支援，在現場待命，隨時提供必要協助，何罪之有？

料想王定宇、陳柏惟肯定還沈迷於過去，以為國民黨仍是那個威權時代的國民黨，有錢有勢，還膽大包天，又或者他們非得這樣認為，才能繼續把國民黨當作政治提款機。

無論是誤解，還是看太多電影，溢出過多想像，一來實在高估國民黨團實力，若真要動員，黨團說不定都不知道去哪裡「烙人」、找兄弟；二來，實在低估立法院的維安。難道立法院的駐警會隨便讓不明群眾闖入國會殿堂？連沒帶記者證的記者都得吃閉門羹，更何況是來路不明的黑衣人？

等到真相大白，王定宇和陳柏惟才改口指責國民黨團不該率助理加入杯葛，卻毫無證據證明助理有實際參與杯葛，更忘記平時在委員會，綠委助理同樣環側四周，隨時準備支援「老闆」。而原來誤認黑衣人為「不明群眾」的事情，卻是提也不再提，彷彿從來沒有發生過，連句道歉都不用。

其實，誤認就誤認，認個錯就沒事了，不必強詞奪理、非要國民黨充當「加害者」的角色，這只凸顯、放大自己的無賴。