快訊

香港電影之死？ 港片北上中國的「合拍片啟示錄」

女學生假Coser當眾裸露 台科大道歉：涉法行為司法偵辦

【即時短評】誤認助理是黑衣人 綠委認個錯很難嗎？

聯合報 / 記者陳熙文／台北即時報導
國民黨團立院助理上午身著黑衣在黨團總召林為洲陪同，站在立院議場前，抗議「黑衣人汙衊說」，高呼拒抹黑、反霸凌，要求道歉，並一同秀出委員助理證，表明助理身份。記者黃義書／攝影
國民黨團立院助理上午身著黑衣在黨團總召林為洲陪同，站在立院議場前，抗議「黑衣人汙衊說」，高呼拒抹黑、反霸凌，要求道歉，並一同秀出委員助理證，表明助理身份。記者黃義書／攝影

陳菊被提名為監察院長一事，成為本次立法院臨時會的攻防焦點。總統府秘書長蘇嘉全原來計畫上周五率監委被提名人，拜會立法院長游錫堃及朝野黨團，卻因為國民黨團在立院門口集結、意圖杯葛而作罷。

而在杯葛之後，包括民進黨立委王定宇、基進黨立委陳柏惟皆在臉書上指控國民黨團動員「黑衣人」到場「助拳」，一副國民黨團杯葛不擇手段，甚至暗示藍營與黑道掛勾，無法無天。

若翻閱當日影像，還當真找的到黑衣人！只不過全是穿黑色衣服的立委助理和記者。

記者在現場採訪不用說，屬媒體自由，穿什麼顏色的衣服採訪更是自由；而助理作為立委的後勤支援，在現場待命，隨時提供必要協助，何罪之有？

料想王定宇、陳柏惟肯定還沈迷於過去，以為國民黨仍是那個威權時代的國民黨，有錢有勢，還膽大包天，又或者他們非得這樣認為，才能繼續把國民黨當作政治提款機。

無論是誤解，還是看太多電影，溢出過多想像，一來實在高估國民黨團實力，若真要動員，黨團說不定都不知道去哪裡「烙人」、找兄弟；二來，實在低估立法院的維安。難道立法院的駐警會隨便讓不明群眾闖入國會殿堂？連沒帶記者證的記者都得吃閉門羹，更何況是來路不明的黑衣人？

等到真相大白，王定宇和陳柏惟才改口指責國民黨團不該率助理加入杯葛，卻毫無證據證明助理有實際參與杯葛，更忘記平時在委員會，綠委助理同樣環側四周，隨時準備支援「老闆」。而原來誤認黑衣人為「不明群眾」的事情，卻是提也不再提，彷彿從來沒有發生過，連句道歉都不用。

其實，誤認就誤認，認個錯就沒事了，不必強詞奪理、非要國民黨充當「加害者」的角色，這只凸顯、放大自己的無賴。

國民黨 立法院 陳柏惟 王定宇

延伸閱讀

被誣指「黑衣人」 藍黨團助理128人黑衣抗議拒抹黑

影／國民黨立委助理穿黑衣 抗議陳柏惟、王定宇汙衊

陳柏惟誣藍委帶黑衣人闖立院 羅智強酸執政黨側翼附庸

陳柏惟稱藍委帶黑衣人闖立院 林為洲：你是看到鬼喔

相關新聞

罷王里長是王浩宇叔叔 上節目直言：換了位置換了腦袋

桃園市議員王浩宇近期遭民眾罷免，罷王團體已經收集5000份連署書跨過第一階段約3100份門檻，而中壢區信義里里長邱仁德上「Bit King比特王出任務」網路節目，踢爆王浩宇當初用網路力量將自己的聲量拉高，但王浩宇擔任議員後許多行為「比較過頭了一點」，令人驚訝的是，邱仁德里長其實是王浩宇的表叔。

公辦政見無詰問 吳益政歡迎辯論「來真的」

高雄市長補選三位候選人的代表，昨天在選委會再次協調，確認8月1日下午2點半舉辦公辦政見會。民眾黨參選人吳益政表示，歡迎任...

國民黨公告9月6日全代會 重申兩岸新論述沒捨九二共識

國民黨今日由秘書長李乾龍、組發會主委葉壽山張貼「第二十屆第四次全國代表大會」公告。第二十屆第四次全代會訂於9月6日於台北...

【即時短評】誤認助理是黑衣人 綠委認個錯很難嗎？

陳菊被提名為監察院長一事，成為本次立法院臨時會的攻防焦點。總統府秘書長蘇嘉全原來計畫上周五率監委被提名人，拜會立法院長游...

被誣指「黑衣人」 藍黨團助理128人黑衣抗議拒抹黑

總統府秘書長蘇嘉全上周擬率領監察院長被提名人陳菊及監委被提名人，拜會立法院朝野黨團，國民黨立院黨團在立法院門口抗議，事後...

影／國民黨立委助理穿黑衣 抗議陳柏惟、王定宇汙衊

國民黨團立委助理上午身著黑衣在黨團總召林為洲陪同下，站在立院議場前，抗議「黑衣人汙衊說」，不滿日前台灣基進立委陳柏惟、民...

政治力介入監察院？三顆曲棍球引發的憲政危機

6月30日，司法院職務法庭針對監察院提出彈劾的前彰化地檢署「曲棍球案」承辦檢察官一案宣判，司法院發布的108年度懲字第2號陳隆翔懲戒案件判決新聞稿指出，職務法庭合議庭「查無」監察院指控之所指認事用法上有明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序、或違反檢察官倫理規範，並認定檢察官「沒有」違法失職、辦案也「沒有」違反程序規定，因此「不受懲戒」。

游錫堃提議中醫改台醫 孫大千：反中反到頭殼壞掉

立法院長游錫堃昨天出席「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕式致詞表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，漢醫傳到韓...

朱立倫和江啟臣爭黨主席？李乾龍：明眼人都知道

國民黨秘書長李乾龍今天接受電台節目「羅友志嗆新聞」專訪，被問到國民黨前主席朱立倫明年黨主席選舉，可能出來挑戰現任主席江啟...

李乾龍：國民黨高市議長沒穩住 我和江啟臣就走路

高雄市議會將進行議長補選，國民黨中央近日拜託立法院前院長王金平出面整合，讓國民黨在議長這席可以穩住。國民黨秘書長李乾龍今...

【總編開箱】馬英九談九二共識 要做國民黨的定海神針

前總統馬英九談「一中各表」的九二共識不是新聞，他從當總統時就一談再談，從來也沒變過。然而，在這個當下，面對國民黨革實院的青年學員們大談九二共識，就有特殊的意義，特別是，他還點名要向大陸呼籲，要讓九二共識成為定海神針，就要是完整的九二共識，必須要一中各表，沒有各表就沒有一中，就沒有九二共識。

執政黨排除陪審制 司改團體抗議

立法院今繼續協商「國民參與刑事審判法草案」，不僅國民黨等在野黨有質疑，本土社團也不挺。民間司改會等司法改革團體不滿執政黨...

熱門新聞

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

海陸膠艇翻覆意外再添1死 上士陳志榮晚間拔管

輕生少校頸部索溝痕致命 家屬：無法接受

演習意外連環悲劇 當時目擊軍官這樣說

台灣開放轉機後首旅客染疫 菲籍外傭抵港確診

負責漢光演習業務海軍少校輕生 臉書感慨敦睦染疫事件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。