被誣指「黑衣人」 藍黨團助理128人黑衣抗議拒抹黑

總統府秘書長蘇嘉全上周擬率領監察院長被提名人陳菊及監委被提名人，拜會立法院朝野黨團，國民黨立院黨團在立法院門口抗議，事後遭基進黨立委陳柏惟、民進黨立委王定宇、鄭運鵬誣指有「黑衣人」加入。國民黨團今上午號召百餘名藍營助理，在立院議場前穿著黑衣，共同簽署「拒抹黑、反霸凌」連署書，表達不滿，並要求陳柏惟、王定宇與鄭運鵬道歉。

國民黨立院黨團總召林為洲表示，當天30多名立委、助理幫忙拍照、準備物資，卻被誣指成院外黑衣人，清查後證實沒有任何是從院外帶進來的人，真是莫名其妙。

國民黨團主任沈建億抨擊，助理不是酒店圍事，更不是黑衣人，兩位委員以大欺小、只敢躲在鍵盤後抹黑，「根本是臭俗仔，」黨團要求王定宇、陳柏惟及鄭運鵬道歉，藍營助理呼喊口號後，繞行議場一圈，以示抗議。