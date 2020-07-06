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罷王里長是王浩宇叔叔 上節目直言：換了位置換了腦袋

聯合新聞網 / 綜合報導
罷王里長邱仁德是王浩宇的表叔，他上節目曝罷免心聲。 圖擷自YouTube
罷王里長邱仁德是王浩宇的表叔，他上節目曝罷免心聲。 圖擷自YouTube

桃園市議員王浩宇近期遭民眾罷免，罷王團體已經收集5000份連署書跨過第一階段約3100份門檻，而中壢區信義里里長邱仁德上「Bit King比特王出任務」網路節目，踢爆王浩宇當初用網路力量將自己的聲量拉高，但王浩宇擔任議員後許多行為「比較過頭了一點」，令人驚訝的是，里長邱仁德其實是王浩宇的表叔。

邱仁德在節目中表示，「他的阿嬤是我的姑姑，所以基本上來講他是要叫我表叔，我們是姑表的叔姪關係」，被問到罷免王浩宇理由，邱仁德認為當初王浩宇靠網路力量將自己的聲勢拉到最高，「那時候大家也看到這個年輕人滿清新的形象，後來他擔任議員後，有很多的行為我們講應該是比較過頭了一點」，他直言王浩宇根本是「大頭症、換了位置換了腦袋」。

邱仁德說，他們全家都是虔誠的基督教徒，王浩宇競選時，疑似要打擊其他政黨，刻意發一張照片褻瀆上帝，邱仁德說「我想我們任何基督教徒或者甚至所有的佛教徒，你都不會去褻瀆你的神、你的信仰，他在做出這個舉動，我覺得這個孩子好像有點過頭了，做很多事情似乎沒有底線」。

邱仁德舉例，在四月份，有位孩童在桃園市八德地區走失，王浩宇在臉書上指責那對家長沒有把孩子帶好，家長再度受到網路霸凌。邱仁德認為「你明明沒有做你卻要去蹭那個功績，幫自己找光環，真的很要不得」，邱仁德直言「王浩宇是個極為了解全世界所有事情的人，任何事情他都能夠沾上邊，我覺得他就很愛去蹭這些新聞，這樣的行為好像真的很譁眾取寵」。

邱仁德表示，目前罷王分成三個階段，第一階段是「提議」通過約3100張連署後就可以送到中選會核定，第二階段連署書需要30000多張，最後才是投票階段需要78000票以上，邱仁德說「我們聽到很多反應大家都覺得他不適任，希望他離開這個議員的位置」。影片也吸引三十萬人次觀看、1.5萬人按喜歡、超過一千則留言，網友看了也表示「他說的很好」、「叔叔很公正，大義滅親」、「這叔叔罷他其實是在幫姪子」。

市議員王浩宇面臨罷免危機，他說以平常心面對。本報資料照
市議員王浩宇面臨罷免危機，他說以平常心面對。本報資料照

罷免 王浩宇

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