快訊

瞞天過海大騙局？德國Wirecard電子支付的失蹤19億歐元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

游錫堃提議中醫改台醫 孫大千：反中反到頭殼壞掉

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
前立委孫大千。 聯合報系資料照
前立委孫大千。 聯合報系資料照

立法院長游錫堃昨天出席「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕式致詞表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，漢醫傳到韓國叫韓醫，如果傳到台灣能改叫「台醫」、「台藥」也很不錯。前立委孫大千臉書批評，現在是「反中」反到頭殼壞掉了嗎？

孫大千指出，中醫的中字是因為起源於中國大陸，歷經數千年的累積和發展，並不是代表中華人民共和國所獨創，這麼簡單的道理，堂堂立法院院長都不知道嗎？採用同樣的醫術，使用同樣的典籍，難道改了一個名字就會變成了完全不一樣的東西，這種自欺欺人的論調，講出來不怕丟臉嗎？

孫大千說，照這種邏輯，那麼所有源自於中國大陸的宗教信仰，所有源自於中國歷史的書籍著作，是不是都要改名？恐共恐到這種地步，不會覺得太可笑嗎。

孫大千表示，台灣和中國大陸分享了同樣的歷史文化的傳承，無法改變，也不需要改變。這並不會影響兩岸目前在不同政治制度治理的政治現實。有志氣的政治人物應該要思考的是，如何在既有的中華文化的底蘊之上，發展出具備台灣特色的獨特風采。

孫大千 中醫

延伸閱讀

綠色政權千秋萬世？孫大千諷：有這三大絕招

台灣為名設代表處 孫大千：民進黨處心積慮滅中華民國

找韓團隊等於沒收罷免投票？孫大千酸陳其邁覺得贏定了

台電重啟中火2號機組 孫大千：蔡英文選前選後兩張臉

相關新聞

李乾龍：國民黨高市議長沒穩住 我和江啟臣就走路

高雄市議會將進行議長補選，國民黨中央近日拜託立法院前院長王金平出面整合，讓國民黨在議長這席可以穩住。國民黨秘書長李乾龍今...

政治力介入監察院？三顆曲棍球引發的憲政危機

6月30日，司法院職務法庭針對監察院提出彈劾的前彰化地檢署「曲棍球案」承辦檢察官一案宣判，司法院發布的108年度懲字第2號陳隆翔懲戒案件判決新聞稿指出，職務法庭合議庭「查無」監察院指控之所指認事用法上有明顯重大違誤、嚴重違反辦案程序、或違反檢察官倫理規範，並認定檢察官「沒有」違法失職、辦案也「沒有」違反程序規定，因此「不受懲戒」。

游錫堃提議中醫改台醫 孫大千：反中反到頭殼壞掉

立法院長游錫堃昨天出席「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕式致詞表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，漢醫傳到韓...

朱立倫和江啟臣爭黨主席？李乾龍：明眼人都知道

國民黨秘書長李乾龍今天接受電台節目「羅友志嗆新聞」專訪，被問到國民黨前主席朱立倫明年黨主席選舉，可能出來挑戰現任主席江啟...

【總編開箱】馬英九談九二共識 要做國民黨的定海神針

前總統馬英九談「一中各表」的九二共識不是新聞，他從當總統時就一談再談，從來也沒變過。然而，在這個當下，面對國民黨革實院的青年學員們大談九二共識，就有特殊的意義，特別是，他還點名要向大陸呼籲，要讓九二共識成為定海神針，就要是完整的九二共識，必須要一中各表，沒有各表就沒有一中，就沒有九二共識。

執政黨排除陪審制 司改團體抗議

立法院今繼續協商「國民參與刑事審判法草案」，不僅國民黨等在野黨有質疑，本土社團也不挺。民間司改會等司法改革團體不滿執政黨...

江啟臣：拒一國兩制 爭中華民國入聯

國民黨主席江啟臣昨到澎湖，出席第一場黨務改革基層座談，上火線溝通改革方案，為全代會黨章修正案與報告案凝聚共識。在兩岸論述...

陸學者批國民黨「沒戰略定力 心亂牌也亂」

前總統馬英九昨向大陸喊話稱，完整的九二共識必須要有一中各表，「沒有各表就沒有一中，沒有一中各表，就沒有九二共識」。大陸學...

馬英九喊話北京：沒一中各表 就沒九二共識

針對九二共識的爭議，前總統馬英九昨天向中國大陸喊話表示，完整的九二共識必須要有一中各表，「沒有各表就沒有一中，沒有一中各...

高市議長補選 藍綠陷整合僵局

高雄市議會議長補選，藍綠都面臨整合困難。民進黨議員黃明太、鄭光峰登記參選，兩人協調不成，民進黨中央黨部秘書長林錫耀今南下...

國民黨青年訓練營結訓 提供30名政治幕僚實習機會

國民黨革命實踐研究院今舉辦「青年登入．民主實踐營」結業式，邀請前總統馬英九、國民黨副秘書長李彥秀、革實院長羅智強，以及副...

總統府：馬英九把港版國安法類比國安五法 非常荒謬

總統府發言人丁允恭今天說，前總統馬英九把中國的「港版國安法」，跟台灣的國安五法、反滲透法擺在一起、類比成一樣的東西，非常...

熱門新聞

海陸膠艇翻覆上兵拔管 承辦少校尋短不治

海陸膠艇翻覆意外再添1死 上士陳志榮晚間拔管

輕生少校頸部索溝痕致命 家屬：無法接受

游錫堃：中醫傳到台灣 改叫「台醫」也不錯

演習意外連環悲劇 當時目擊軍官這樣說

台灣開放轉機後首旅客染疫 菲籍外傭抵港確診

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。