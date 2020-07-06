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游錫堃提議中醫改台醫 孫大千：反中反到頭殼壞掉
立法院長游錫堃昨天出席「第十二屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕式致詞表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，漢醫傳到韓國叫韓醫，如果傳到台灣能改叫「台醫」、「台藥」也很不錯。前立委孫大千在臉書批評，現在是「反中」反到頭殼壞掉了嗎？
孫大千指出，中醫的中字是因為起源於中國大陸，歷經數千年的累積和發展，並不是代表中華人民共和國所獨創，這麼簡單的道理，堂堂立法院院長都不知道嗎？採用同樣的醫術，使用同樣的典籍，難道改了一個名字就會變成了完全不一樣的東西，這種自欺欺人的論調，講出來不怕丟臉嗎？
孫大千說，照這種邏輯，那麼所有源自於中國大陸的宗教信仰，所有源自於中國歷史的書籍著作，是不是都要改名？恐共恐到這種地步，不會覺得太可笑嗎。
孫大千表示，台灣和中國大陸分享了同樣的歷史文化的傳承，無法改變，也不需要改變。這並不會影響兩岸目前在不同政治制度治理的政治現實。有志氣的政治人物應該要思考的是，如何在既有的中華文化的底蘊之上，發展出具備台灣特色的獨特風采。
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