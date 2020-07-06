朱立倫和江啟臣爭黨主席？李乾龍：明眼人都知道

國民黨秘書長李乾龍今天接受電台節目「羅友志嗆新聞」專訪，被問到國民黨前主席朱立倫明年黨主席選舉，可能出來挑戰現任主席江啟臣，形成江、朱之爭，朱立倫是不是真的在鬥江啟臣？李乾龍表示，「明眼人一看就知道，他也是有企圖心的。」

不過李乾龍說，黨內競爭不是壞事。但對主持人羅友志問到，朱立倫歷經換柱（洪秀柱）、抓周（周錫瑋）、驅韓（韓國瑜），現在又要阻江，對國民黨的傷害很大吧？李乾龍說，這個問題他無法回答，被嗆到了。

高雄市前市長韓國瑜遭罷免後，朱立倫除了表態願意出來承擔市長補選外，近日更針對國民黨改革議題提出倡議，喊出成立藍營大智庫，動作頻頻讓外界認為朱劍指明年黨主席補選，更為2024總統大選布局。

【中央社／台北6日電】

前國民黨主席朱立倫近日動作頻頻，外傳是為明年黨主席選舉熱身，國民黨秘書長李乾龍今天表示，明眼人一看就知道朱立倫有企圖心，而政黨要有競爭，所以他認為這也不是壞事。

媒體報導，朱立倫在高雄市長罷免後動作頻頻，國民黨內有人則認為，朱已提前為2021年黨主席選舉佈局，挑戰2024年總統大位。

李乾龍今天上午在接受廣播節目專訪時，被主持人羅友志問到朱立倫是否真的在鬥國民黨主席江啟臣時，他表示，這問題很好，「明眼人一看就知道他也是有企圖心的人」，一個政黨要有競爭，所以他認為這不是壞事。

日前國民黨改革委員會提出的新兩岸論述建議，導致多位前主席有些微詞，對此，李乾龍說，江啟臣沒有說不要九二共識，江啟臣現在就是頻頻下鄉，與黨員座談；在改革委員會的兩岸論述出來後，他曾作東邀請6位前主席聚餐，雖然包括馬英九、吳敦義、連戰都沒有出席，但實際上都有進行溝通。

李乾龍也說，以目前來說，江啟臣沒有要排除九二共識，但因為時空背景不同，包括民進黨執政，以及香港等問題，因此思考的點是要如何去論述。江啟臣有改革的決心，希望能在任內做改革，包括兩岸論述、青年、組織等面向。

在談起日前徵詢高雄市長補選人選的過程，李乾龍表示，包括曾鎖定醫師陳肇隆，當時陳肇隆也同意，但最終陳肇隆的太太反對；也曾徵詢已故高雄市議長許崑源的太太林絲娛，但後來也是因為家庭因素婉拒。

李乾龍也表示，這次高雄市議長補選要穩住，不然他與江啟臣就要走路了，他與江啟臣的責任就是要穩住議長一職，因為國民黨在高雄市議會是多數，若穩不住就代表這個黨的潰散，主席與秘書長還能待在位置上嗎，因此現在的首要任務就是穩住議長，議長穩住才能拉抬市長選舉的氣勢，若議長沒了，市長也不用選了。

李乾龍說，在黨內議長假投票後，敗的一方心中一定有不舒服，所以現在就是盡力去穩住，借重前立法院長王金平幫忙整合，而王金平也說對國民黨有責任，一定會盡全力幫忙，一定讓國民黨團結起來。王金平出面協調，是國民黨拿下高雄市議長的最大保證。