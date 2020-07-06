李乾龍：國民黨高市議長沒穩住 我和江啟臣就走路

高雄市議會將進行議長補選，國民黨中央近日拜託立法院前院長王金平出面整合，讓國民黨在議長這席可以穩住。國民黨秘書長李乾龍今接受電台專訪表示「如果議長沒有穩住，我和江啟臣兩個就走路」，強調議長、市長補選，至少議長要穩住，如果議長沒有、市長也不用選了。

主持人詢問，高雄「雙長」補選，兩邊都整合好了嗎？李乾龍表示，因為國民黨議員是多數，一定要把議長位子穩住，這是責任感，「你不穩住，你還能坐在這個位子上嗎？」他說，議長穩住才能把市長的氣勢拉起來，如果沒有保住議長，市長也不用選了。

李乾龍說，議長初選假投票結束後，敗的一方一定會不舒服，國民黨盡力把14個議員穩住，借重王金平出面和副議長陸淑美溝通，希望能以黨為重。李乾龍透露，私下和王金平多次見面，請王金平幫忙，王金平也有當面找陸淑美、曾麗燕談，雖然一開始氣氛不是很好，但他相信已整合接近八成。

李乾龍表示，王金平對他說，自己對國民黨有愛有責任，答應會化解這個尷尬場面。他認為，王金平出面整合成功是拿下議長的保障，有王的奧援，可以穩住議長這一局。不過他也擔心，民進黨現在什麼沒有，錢最多，就怕最後拿銀彈出來砸，但國民黨都有同感，這次議長補選絕不能輸掉。