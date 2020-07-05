國民黨青年訓練營結訓 提供30名政治幕僚實習機會

國民黨革命實踐研究院今舉辦「青年登入．民主實踐營」結業式，邀請前總統馬英九、國民黨副秘書長李彥秀、革實院長羅智強，以及副院長游淑慧、黃建豪出席擔任評審，為學員成果報告進行指導講評，並頒發學習獎項和結業證書。羅智強也宣布，將針對學習表現選出30名學員，提供實習的機會，體驗政治幕僚工作。

學員成果報告共分為十組，分別針對兩岸外交、公共政策、政治實務、社群媒體四大面向進行討論後，以多元活潑方式呈現，包含模擬記者會、法案提案報告、行動劇等方法，展現作為一名政治幕僚的想像與學習成果。

馬英九聆聽學員的「兩岸外交」報告後，也特別對此額外進行「兩岸關係」課程解說。致詞時馬也特別強調，自己過去同樣也結訓於革命實踐院第24期，很高興能跟第171期的學員共聚一堂，也象徵國民黨的傳承延續。

羅智強說，這是個最好的時代，也是最壞的時代，年輕人願意支持國民黨是很艱難的選擇，但卻也是最有勇氣的選擇。對於年輕人願意加入國民黨，自己能做的回應就是尋找更多的培訓機會，讓有更多對國民黨抱有希望的、願意給國民黨機會的年輕人進一步改變國民黨。

李彥秀指出，認為國民黨平時就應該與年輕人增加互動，才能世代共榮、攜手前行。過去很多人都曾說過，國民黨與年輕人的溝通不夠多，我十分認同。因為只有透過交流溝通，我們才能了解更多台灣人的想法、了解年輕人對未來的擔憂。

游淑慧講評時則說，今天報告的學員，對於議題的認識和思考程度相當成熟，國民黨應該思考如何吸引更多年輕朋友，讓年輕人有更多發揮空間，在各個不同的政策領域都提出立場，這是國民黨必須做的事情。

黃建豪表示，今天學員提出的概念都非常好，在地方政治實務上，可以嘗試去實現，若有興趣，可以到地方民代的服務處共同參與地方事務，完成進階的政治實務課程。

營隊執行長陳冠安則強調，今天的營隊結業式只是第一階段的課程結束，後續還會針對學習表現進行評選30名學員，為學員提供進階實習的機會，真正投入幕僚工作的現場，讓大家有機會認識何謂政治幕僚工作。

陳冠安接著補充道，革實院第171期復辦只是個開端，結業並不是結束。這是國民黨歷來最強的青年營隊，但還有許多厲害的計畫正在進行，未來會針對不同的年輕族群辦理課程、沙龍、共識營、研討會、地方培力、工作坊、參訪，將衍生成為一個具有延續性、多元層次、常態性的國民黨指標性營隊和培訓計畫，繼續為年輕人打開進入國民黨的大門。