中醫改稱台醫無妨 中藥改稱台藥恐怕有問題

立法院長游錫堃今上午出席「第12屆台北國際中醫藥學術論壇」大會開幕時表示，中醫有百年歷史，而漢醫有千年歷史，傳到台灣若改叫台醫、台藥也很不錯。對此，中醫師公會全聯會前理事長陳旺全說，傳統醫學是國際共識較強的說法，要改稱「台醫」無妨，但台灣藥材都來自中國，要改稱「台藥」，可能有待商榷。

中醫師公會全聯會前理事長陳旺全表示，去年世界衛生組織已將中醫藥納入《國際疾病分類第十一次修訂本》，目前在國際上比較有共識的說法是廣義的「傳統醫學」，到了不同國家，則各自稱呼和特色，中藥的價值也受到列為「世界文化遺產」的肯定，這很現實。

陳旺全舉例說，韓國的民族意識比較強，就叫「韓醫」或「漢醫」。在日本，沒有所謂中醫或中藥，只有一種「西醫」這一種醫師，如果西醫師另外研習了「東洋醫學」就可以開立「處方和藥」，也就是「漢方」，相當於我們台灣人所稱的中醫處方藥。

陳旺全表示，他不反對改名為「台醫」，因為醫療實務上沒有影響，只是衛生福利部需要將整個相關制度和法規配合進行修正，工程頗浩大。不過改稱「台藥」可能會有爭議，因為中藥材還沒發展到自給自足，目前藥材幾乎都是從中國來的，這是一個比較棘手的問題。