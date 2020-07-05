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中醫改台醫？羅智強：游錫堃是民進黨「台」流底柱
立法院長游錫堃說中醫應該改成台醫，台北市議員羅智強今天在臉書貼文酸，真得是一語「台」的，只是有點美「台」不足。
羅智強說，要改，首先應該改陳致「台」跟陳時「台」，改完了「台」醫，還應該再改「台」秋節，改完台秋節還不滿意，那再去改台央、台興、台正跟台山大學……
羅智強說，顯然，改名是個假議題，大家只會覺得有夠無聊，無台生有。這也證明了游錫堃看起來是民進黨的台流底柱，實際上是外強台乾，目台無人，這樣亂搞，根本是正台老共的下懷。
羅智強說，他還是要奉勸民進黨，與其錦上添花，不如雪台送碳，如果真的要把盧秀燕改成台台市長，要把立法院的地址改成台山南路一號，那台灣人民，只會給你一個大台指。
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