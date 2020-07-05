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馬英九向對岸喊話：沒有一中各表 就沒有九二共識

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
馬英九表示，要主張九二共識是定海神針，就必須是完整的九二共識、要有一中各表，沒有各表、就沒有一中。記者黃義書／攝影
馬英九表示，要主張九二共識是定海神針，就必須是完整的九二共識、要有一中各表，沒有各表、就沒有一中。記者黃義書／攝影

國民黨革實院「青年登入民主實踐營」第一七一期講習班今天舉行結業式，邀請過去曾在革實院受訓的前總統馬英九致詞。針對九二共識，馬英九說，中國大陸不接受各表，所以他要呼籲，如果他們說九二共識是定海神針，就要是完整的九二共識，必須要有一中各表，「沒有各表就沒有一中，沒有一中各表就沒有九二共識」，就是因為有各表，我國才有活動的空間，不然台灣會被窒息死亡，只有這樣的結果才不會讓九二共識變成民進黨的提款機。

對於國民黨兩岸新論述的爭議，馬英九表示，如果能想出更好的、同樣可行的計畫，不要九二共識也沒關係，但前提是要有替代方案，「不然就暫時忍耐一下吧」。

馬英九說，近來國民黨最熱門話題就是九二共識，國民黨主席江啟臣昨天與青年夜談，他認為這是很健康的現象，顯示國民黨勇於檢討跟反省，可以不斷進步。

談到近來國民黨的兩岸新論述，馬英九表示，對九二共識不要只是狹隘的贊成或反對，任何主張要贊成或反對請提出同樣可行的替代計畫和方案，否則現在很多美好的主張，「但這個開門的鑰匙不要了，怎麼辦？」

有學生提問，民進黨的口號「台灣中國，一邊一國」，讓年輕人覺得很清楚，很有吸引力，但對於九二共識就覺得比較複雜。馬英九說，確實很多年輕人不知道這是什麼東西，向來都是這樣，但關鍵是主張一邊一國，大陸就不跟你打交道了，「一邊一國能夠作為兩岸交往的政策嗎？」

馬英九指出，當年前總統陳水扁拿出一邊一國，連美方的緊張，「人民聽得到但沒有用，要考慮到雙方需求，只有我們自己爽沒有用」，這個不容易，磨了這麼多年才搞出這東西（指九二共識）來，如果能想出更好的，不要九二共識也沒關係，但要想出替代方案，不然就暫時忍耐一下吧。

馬英九說，這四個月聽到最多的聲音就是要中共承認中華民國存在的事實，要中共怎麼做？「要他開個記者會宣布，有可能嗎？」1949年中共宣布成立中華人民共和國之後，對他們來說中華民國就已經消滅了，所以九二共識、一個中國各自表述，就是達成「承認中華民國存在」這一個目標最婉轉的方式。

馬英九表示，我國跟大陸之間最大的問題就是主權跟定位，1992年達成的共識，就是對一個中國各自表達看法；2008年他當選總統，當年3月26日中共總書記胡錦濤跟時任美國總統小布希通電話，胡表示希望跟台灣在九二共識的基礎上恢復對話及協商，就是雙方都是一個中國、但定義不同。

馬英九坦言，這十幾年來台灣和中國大陸確實彼此不承認對方，但也彼此不否認對方。而他在執政八年期間與大陸簽了23個協定，其中包括兩岸直航、ECFA、兩岸司法互助等都有牽涉到主權，「但中國大陸為什麼願意和台灣談？都是九二共識、一中各表」。他也提到後來的馬習會，不過一度口誤將習近平講成胡錦濤。

馬英九強調，國民黨要努力為九二共識去汙名化，去年1月2日習近平發表告台灣同胞書，提到的九二共識講法，跟台灣平常提的不一樣，特別強調要怎麼促進統一，讓蔡英文撿到「說九二共識就是一國兩制」，因為這樣的關係使得往後的選舉受到很大影響，但國民黨認為九二共識當然不等於一國兩制。

馬英九指出，九二共識是國家統一前提出來的，但一國兩制是中共在1982年就提出來的，作為國家統一後的方案，當時的總統蔣經國說，中國不需要兩個制度，但需要一個好的制度，是一國「良」治，而不是一國兩治，1982年就把它否定了；國民黨從來沒有支持一國兩制，把九二共識變一國兩制完全是汙衊。

馬英九表示，92共識就是一個中國各自表訴，就是中共正視中華民國存在的現實，達成目標最婉轉的方式。記者黃義書／攝影
馬英九表示，92共識就是一個中國各自表訴，就是中共正視中華民國存在的現實，達成目標最婉轉的方式。記者黃義書／攝影

前總統馬英九出席「青年登入．民主實踐營」結業式時，與青年站在一起，和青年近距離互動。記者黃義書／攝影
前總統馬英九出席「青年登入．民主實踐營」結業式時，與青年站在一起，和青年近距離互動。記者黃義書／攝影

九二共識 馬英九 國民黨

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