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時代力量發起落選運動 崁頂鄉候選人皆不回應也不表態

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導
時代力量黨主席徐永明率隊，到崁頂鄉長候選人郭振堂競選看板前高呼口號。記者陳弘逸／攝影
時代力量黨主席徐永明率隊，到崁頂鄉長候選人郭振堂競選看板前高呼口號。記者陳弘逸／攝影

時代力量屏東黨部今天上午屏東縣崁頂鄉北極宮發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」。時代力量黨主席徐永明擔憂樂樂養雞場相關人員參加崁頂鄉長補選，因此，發起活動呼籲民眾票投其他參選人。對此，郭振堂陣營表示，「不值得回應」。

時代力量屏東黨部於今天上午在崁頂鄉發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，活動從北極宮出發，並以郭振堂競選總部作為終點，繞行一圈，並喊出「屏東好空氣，崁頂不要雞屎味，郭振堂落選」的口號，徐還率隊到郭振堂競選看板前合照，還到郭振堂競選辦公室旁的路口表達訴求。

活動的過程中，徐永明還到另外2名鄉長補候選人的競選總部，替候選人加油打氣。徐永明表示，從快速道路下來又隨處可見郭振堂的旗幟，因此，擔憂樂樂養雞場相關的人要來選鄉長。徐強調，我們支持綠色，也支持本土，但更重要的要是好空氣、好政治。

關於今天時代力量發起的「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」台灣民眾黨推出的候選人廖國富表示，對此活動不願多做表態，但對自己而言，這次投入選戰的時間較短，沒有太多時間能耕耘地方，就算有台北市長、民眾黨主席柯文哲高人氣助選，但仍需付出更多具體的作為，讓當地居民相信且接受新選擇。

廖國富還說，要憑自身農業專業返鄉替農民服務，用年輕的「憨膽」來突破地方派系，且相較兩位對手都在地方相當資深，因此，他只能在短時間裡憑著勤奮讓地方看見，也代表年輕人的努力與肯定。

另一名候選人曾輝地說，樂見各界能夠關心崁頂鄉，期望選舉能回歸政見，真的替地方服務，才是百姓之福。曾輝地競選總部前掛有「反對議員、鄉長、主席攏是自己人」的看板，曾輝地陣營表示，是在候選人抽籤後，就才掛上去的，與這次「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」的活動無關。

時代力量秘書長陳志明（左）、時代力量黨主席徐永明（中）、時代力量媒創部主任劉仕傑（右）率隊，到崁頂鄉長候選人郭振堂競選總部旁的路口表達訴求。記者陳弘逸／攝影
時代力量秘書長陳志明（左）、時代力量黨主席徐永明（中）、時代力量媒創部主任劉仕傑（右）率隊，到崁頂鄉長候選人郭振堂競選總部旁的路口表達訴求。記者陳弘逸／攝影
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影
曾輝地競選總部前掛有「反對議員、鄉長、主席攏是自己人」的告示。記者陳弘逸／攝影
曾輝地競選總部前掛有「反對議員、鄉長、主席攏是自己人」的告示。記者陳弘逸／攝影

時代力量 徐永明

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