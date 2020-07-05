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李永得嗆陸媒把台灣政府當塑膠 杜紫宸反問他3問題

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
文化部長李永得。圖／文化部提供
文化部長李永得。圖／文化部提供

文化部長李永得昨天嗆東南衛視「把台灣政府當作塑膠嗎？」中華大學講座教授杜紫宸在臉書反問李永得三個問題，是否能向全國民眾清楚交待？

杜紫宸說，既然那個場地已經設置多年，為何前任部長鄭麗君沒有「取締」，「你才上任就下手處理，新官上任三把火？」

他又表示，外媒記者來台簽證申請理由是採訪，只准許站在路邊採訪？搞個燈光佳、無噪音的場地約訪專業人士，就不叫做新聞採訪？難道還是密謀推翻政府？「你忘記刑法100條已經廢除了？」

杜紫宸說，如果因為外媒報導角度不利於台灣政府政策，就可以直接驅逐出境，請問台灣和共產國家有何不同？

杜紫宸說，他三四年前被邀請去在某大樓中所謂的攝影棚，對台灣産業發展做一些看法。其實，這種簡陋型攝影場地，台灣知名的網路直播主誰沒有？東南衛視也發表聲明「那個採訪攝影場地已經存在12年了」，難道文化部、陸委會，是今天才知道的？請問by law，誰需要去申請許可？別忘了，台灣是個強調言論自由的國家。

至於「後製」、「斷章取義」，他說，他可以和台灣所有電視台新聞部主管挑戰，「如果你們的新聞採訪，從來不曾 斷章取義，我就剁小指，反之，你剁小指。請問那位敢？站出來！」他不是替中國記者說情，是痛心台灣政府治理的隨心所欲，一國兩制。口口聲聲「絕不接受一國兩制！」可你自己呢？

攝影 一國兩制 李永得

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