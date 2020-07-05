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時代力量發起落選運動 槓上崁頂鄉長候選人郭振堂

聯合報 / 記者陳弘逸劉星君／屏東即時報導
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影

時代力量屏東黨部今天上午屏東縣崁頂鄉北極宮發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，活動從北極宮出發，經過三名鄉長補選候選人的競選總部，沿途發放「屏東好空氣」的扇子。時代力量黨主席徐永明表示，時代力量對屏東空氣、政治乾淨有責任。對此，郭振堂陣營表示，「不值得回應」。

時代力量屏東黨部於今天上午9時許在崁頂鄉發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，活動從北極宮出發，並以郭振堂作為終點，繞行一圈，並喊出「屏東好空氣，崁頂不要雞屎味，郭振堂落選」的口號，徐還率隊到郭振堂競選看板前合照，還到郭振堂競選辦公室旁的路口表達訴求。

徐永明表示，先前民進黨提名的鄉長因貪汙被判刑15年，現在民進黨不願意表態，又放任候選人各自表示「民進黨唯一支持」，從快速道路下來又隨處可見郭振堂的旗幟，因此，擔憂樂樂養雞場相關的人要來選鄉長。

過程中，徐永明率隊經過另外2名鄉長補候選人的競選總部，徐還特地進去競選總部內替候選人加油打氣。徐永明強調，對其他2名候選人沒有意見，且時代力量的立場很清楚，沒有要來搶位置，只要爭公平正義，因此呼籲民眾，改投其他候選人。

對於，時代力量所發起的「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，以及各項批評，郭振堂陣營表示，「不值得回應」。

時代力量秘書長陳志明（左）、時代力量黨主席徐永明（中）、時代力量媒創部主任劉仕傑（右）率隊，至崁頂鄉長候選人郭振堂競選總部旁的路口表達訴求。記者陳弘逸／攝影
時代力量秘書長陳志明（左）、時代力量黨主席徐永明（中）、時代力量媒創部主任劉仕傑（右）率隊，至崁頂鄉長候選人郭振堂競選總部旁的路口表達訴求。記者陳弘逸／攝影
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影
時代力量屏東黨部發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，沿途替其他候選人加油打氣。記者陳弘逸／攝影
時代力量黨主席徐永明率隊，至崁頂鄉長候選人郭振堂競選看板前高呼口號。記者陳弘逸／攝影
時代力量黨主席徐永明率隊，至崁頂鄉長候選人郭振堂競選看板前高呼口號。記者陳弘逸／攝影

時代力量 屏東縣 徐永明

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