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時代力量發起落選運動 槓上崁頂鄉長候選人郭振堂
時代力量屏東黨部今天上午屏東縣崁頂鄉北極宮發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，活動從北極宮出發，經過三名鄉長補選候選人的競選總部，沿途發放「屏東好空氣」的扇子。時代力量黨主席徐永明表示，時代力量對屏東空氣、政治乾淨有責任。對此，郭振堂陣營表示，「不值得回應」。
時代力量屏東黨部於今天上午9時許在崁頂鄉發起「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，活動從北極宮出發，並以郭振堂作為終點，繞行一圈，並喊出「屏東好空氣，崁頂不要雞屎味，郭振堂落選」的口號，徐還率隊到郭振堂競選看板前合照，還到郭振堂競選辦公室旁的路口表達訴求。
徐永明表示，先前民進黨提名的鄉長因貪汙被判刑15年，現在民進黨不願意表態，又放任候選人各自表示「民進黨唯一支持」，從快速道路下來又隨處可見郭振堂的旗幟，因此，擔憂樂樂養雞場相關的人要來選鄉長。
過程中，徐永明率隊經過另外2名鄉長補候選人的競選總部，徐還特地進去競選總部內替候選人加油打氣。徐永明強調，對其他2名候選人沒有意見，且時代力量的立場很清楚，沒有要來搶位置，只要爭公平正義，因此呼籲民眾，改投其他候選人。
對於，時代力量所發起的「崁頂鄉長候選人郭振堂落選運動」，以及各項批評，郭振堂陣營表示，「不值得回應」。
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