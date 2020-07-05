不畏綠營側翼攻擊 挺韓正妹：最大的悲劇是好人的沈默

曾幫前市長韓國瑜主持青年座談會的挺韓正妹李明璇，因在個人臉書粉絲專頁對三倍券等時事發言，在網路上受到矚目，許多網友對於她能夠挺住綠營側翼網軍攻擊，繼續講出真話感到佩服。李明璇昨天也發文說明，她相信「台灣的民主價值今天走到這種地步，總有一天，民意反撲的力量絕對會大到執政者招架不了。」

李明璇在臉書粉絲專頁上表示，收到很多私訊和留言，感謝她頂住網軍和酸民的壓力，網友傳給她「謝謝妳的發聲」、「謝謝您勇敢說出我們的心聲」、「很抱歉網軍酸民太瘋狂，我選擇了暫時沈默」、「很慚愧的為您加油，我會一直關注妳的」、「辛苦了加油」；她想跟大家說，「其實最大的悲劇並不是壞人的囂張，而是好人的沈默。」

李明璇指出她是天生正義感，常忍不住打抱不平，「也是因為有成千上萬的支持與鼓勵，我才不畏懼民進黨側翼的攻擊，更有勇氣和力量講想說的話。」

李明璇表示，現在社會的輿論壓力，可能會讓人選擇暫時的沉默，但仍可以透過在你認同的文章「點讚」給予默默地支持，或是「留言」做作者強而有力的後盾。同時她也呼籲大家，「如果你也是屬於敢說真話的類型，那就一起跟上，把在野的民意用力分享出去」。

李明璇認為，相信「台灣的民主價值今天走到這種地步，總有一天，民意反撲的力量絕對會大到執政者招架不了。」所以「我才不怕網軍酸民，我很自在做自己。」文章目前已有1萬多個讚，近800則留言。

網友們回應，「加油！一定要繼續發文、我年紀大了！也很想說些什麼，但總辭不達意，希望妳能勇敢繼續發文」、「妳真的超棒的，人漂亮又有正義感，真的不簡單，如果多一點像妳如此的年輕人，台灣一定會更強更棒喔！加油」、「妳真的超棒的，人漂亮又有正義感，真的不簡單，如果多一點像妳如此的年輕人，台灣一定會更強更棒喔！加油」。

李明璇近日主要是7月2日的發文引起網路論戰，她直指「我不懂振興券計畫，怎麼能如此折騰老百姓？簡單一句，不要讓辛苦的人，再多增加一分辛苦 。」該篇文章有1.6萬個讚、6千多則留言、1千多次分享。

她認為「三倍券？明明就只有兩千。如果政府發3000塊這麼心不甘情不願，那麼直接匯給人民2000塊，照理說一定不難。可是卻還要大家先花一千元現金『搞預購』，這個政府到底是在紓困，還是在辦百貨年中慶賺老百姓的錢？」

她說明，振興是紓困的第二階段，許多國家都是直接撥款到人民的帳戶，這部分的「紓困工作」真的沒有做好，讓很多人是失望的，以至於看到我國政府花9億進口紙張印製三倍券時，難免感到更失望，因為這些錢，若在更早之前發出可以幫助多少人走過疫情難關？才有餘力和心情一起振興經濟。

她指出，可惜這些心聲說了兩三個月，政府沒有聽進去，「所以我才說綠色執政，亂花保證。」

她表示，對許多還拿不到紓困金的人和業者來說，對這券還是充滿寄望的，尤其對店家來說「振興券是盼到另一種紓困的方式」，但是三倍券的領法花招百出，年輕人都嫌麻煩了，更何況是不會使用電腦、甚至不識字、行動不方便的老人家。而且，年初就爆發疫情，年中才開始紓困振興，許多商家公司都已經奄奄一息了，能救為什麼不早點救？

她指出，政府的一樁好事，卻引起諸多民怨，執政者就應當去思考如何從寬為民分憂解勞、如何化繁為簡、助民也要利民。振興經濟很重要，但是別讓辛苦的人再多一分辛苦，更重要。所以，套一句王世堅說的：這個政府沒出息！