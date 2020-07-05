出席中醫藥論壇 蔡英文稱過去四年改革在調養台灣體質

蔡英文總統今出席「第12屆臺北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」，她在致詞時表示，政府執政四年做了很多的改革，就是為了調養國家的體質，未來也會繼續努力，同時強化中醫藥的功能及角色在台灣和國際上有更好的發揮。

蔡總統表示，她感謝中醫藥界在新冠肺炎疫情的努力與打拚，強調防疫治療要繼續拚，並指出「中醫藥發展法」去年底已經上路，是專屬中醫藥界的根本法。

蔡總統指出，指現在有了法源，更要有資源來支持，行政院已推動5年6.7億元的「中醫優質發展計畫」，另外就像中研院設有科學研究基金，政府也要設置中醫藥研究基金，對於中醫藥的開發給予鼓勵、獎勵和補助。

而在醫事人力規劃、人才的培育，以及重要品質管理等議題，政府也要逐一的解決問題，建立起完善的制度，而現階段，政府也強化中醫藥在國家醫療的角色，如在「中醫健保試辦計畫」當中新增「中醫慢性腎臟病門診加強照護計畫」，而「中醫藥優良製造確效作業基準」也已上路，希望能夠幫助中醫藥拓展國際市場。

蔡總統強調，政府有政策、有方向，台灣如果以中醫來診斷，她四年執政也是在把過去失能的習慣調整回來。她指出，經過這四年政府做了很多的改革，就是為了調整國家的體質，也在經濟上、在社會福利的各領域等，有了一些不錯的成果，讓台灣的體質變得更好，更有競爭力。她說為了台灣調養體質，未來要繼續努力，同時要強化中醫藥在台灣和國際上的角色。

立法院長游錫堃則在致詞時表示，漢醫有幾千年的歷史，中醫則有百年歷史，漢醫傳到朝鮮半島叫韓醫，傳到日本叫漢醫，傳到越南叫東醫，他笑說，他個人認為，傳到台灣叫做台醫、台藥也不錯。