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羅智強：民進黨經濟政策僅舔共？對陸出口創10年新高

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市議員羅智強。本報資料照片
台北市議員羅智強。本報資料照片

外交部宣布將在美關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」。台北市議員羅智強今天在臉書貼文表示，當年民進黨說要撤關島辦事處是因要挹注新南向，但民進黨敲鑼打鼓的新南向，今年1-5月出口成長竟是負，但反觀對大陸市場依存度，卻是創10年新高，用過去民進黨的標準，不就是「舔共」嗎？

羅智強前一天在臉書說，外交部將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，無非是要顯示台美關係再升級，「真的好棒棒的外交成就」，但2017年把關島辦事處關掉的也是蔡英文。當年理由是因要挹注新南向，但數字證明，蔡英文的新南向成效，今年出口成長竟是-5.1%。甚至疫情越嚴重，民進黨越依賴大陸市場，出口依存度甚至達10年新高的41.5%，用過去民進黨的標準，不就是「舔共」嗎？

羅智強說，當年說好的「新南向」？原來，2020年1到5月，台灣的出口成長，大陸港澳成長了8.9%，美國也有4.7%，但民進黨敲鑼打鼓的新南向國家，則是慘不忍睹的 -5.1%。數字證明，蔡英文的新南向的成效，到目前為止根本是「負」的。

羅說，民進黨對大陸的出口依存度達到十年新高的41.5%，也因為依賴大陸，民進黨不敢把憲法中的「國家統一前」拿掉，把大陸地區跟香港視為中華民國領土，並且完全延續馬英九的「兩岸同屬中華民國」的現狀，用這樣的方式，來讓北京當局保持兩岸的經貿往來，這用過去民進黨的標準，不就是「舔共」嗎？

台北市議員羅智強說，當年民進黨說好的「新南向」？原來，2020年1到5月，台灣的出口成長，大陸港澳成長了8.9%，敲鑼打鼓的新南向國家，則是慘不忍睹的 -5.1%。圖／引用自羅智強臉書
台北市議員羅智強說，當年民進黨說好的「新南向」？原來，2020年1到5月，台灣的出口成長，大陸港澳成長了8.9%，敲鑼打鼓的新南向國家，則是慘不忍睹的 -5.1%。圖／引用自羅智強臉書

民進黨 關島

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