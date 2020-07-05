高市議長補選藍營陷分裂 黨務高層：已得到王金平諒解

高雄市議長將補選，國民黨議會黨團假投票決定推資深議員曾麗燕應戰，讓現任副議長陸淑美系統不滿，整合現裂痕。黨務高層周三（1日）縣市黨部主委會報信心喊話，但卻遭吐槽隨便問一下都知道選情沒這麼樂觀，讓黨內擔心3連敗。

黨務人士表示，議長補選是議員間選舉，重點在戰友間溝通整合，理論上不應掉；若無法成功整合，別說守下議長寶座難，議會黨團也恐進一步分裂，甚至連動影響8月中高雄市長補選，讓黨從罷韓案後3連敗，重創再起氣勢。

知情人士表示，周三縣市黨部主委會報上，黨務高層主動報告高雄市長補選備戰狀況，坦言高市長補選原本已鎖定徵召「換肝名醫」、高雄長庚醫院名譽院長陳肇隆，但最後關頭，陳的家人卻以還有很多人等陳換肝為由勸退。

黨務高層表示，最後徵召高雄市議員李眉蓁參選高雄市長補選，「我們也很意外」，但李確實是議員中較佳選擇。但黨務高層也坦言，李的知名度還要再加強，但以李的競選團隊多6、7年級生，對選情後勢仍有信心。

之後黨務高層再提到，高雄市議長補選黨確定推派曾麗燕，是前立委林宏宗妻子，假投票結果確實讓陸淑美反彈，但黨已取得陸所屬的高雄白派大老、立法院前院長王金平諒解，會協助整合陸相挺曾，議長補選選情審慎樂觀。

不過有中部縣市黨部主委隨即發言表示，他每個地方都有朋友，隨便打聽都知道高市議長補選沒這麼樂觀，建議黨仍要更努力整合，不要掉以輕心。

熟悉高雄選情的黨務人士則分析，陸淑美在議長補選假投票無法出線，與去年總統初選期間挺鴻海創辦人郭台銘有關，但如今無法扶正卻也讓陸所屬白派反種下心結，王金平角色至關重要，目前看來整合情況形式仍然險峻。