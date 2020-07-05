黨代表座談今啟動 藍黨務人士：改革成果定江啟臣地位

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨主席江啟臣身負黨務改革重責。記者林保光／攝影
國民黨主席江啟臣身負黨務改革重責。記者林保光／攝影

國民黨今天啟動全國22縣市黨代表座談，黨主席江啟臣將親上火線溝通黨務改革方案，為全代會黨章修正案與報告案凝聚共識。黨務人士分析，相較高雄市長與議長補選難以施力，黨務改革是江最可發揮空間，只許成功。

「改革才是江啟臣最主要的責任」，挺江的黨籍立委也表示，3月黨主席補選江啟臣能輕騎勝出，以青壯派領袖之姿拿下黨魁，就是希望江能擺脫黨內沉疴推動改革，改革成敗江要負全責。

該黨籍立委坦言，黨務改革很困難，江啟臣在不同議題上，承受黨內不同系統的壓力，外界很難理解，但該做還是要做。該立委建議，兩岸議題過於抽象，一時間難以講清楚，江應優先鎖定組改議題積極溝通，也較容易促成具體改革成果。

曾任黨務人士的黨籍立委也分析，相較罷韓案、高雄市長補選，江啟臣能否順利落實改革委員會結論更攸關歷史地位，若能在9月全代會上確立2至3項重要改革成果，像是改革黃復興黨部或微調九二共識論述，基本上就值得肯定。

但該黨務人士說，這次改委會結論亮點已經不多，初步結論出爐前黨中央與黨內要角及相關人士又未做好事前溝通，導致諸如兩岸新論述遭黨內大老砲轟，連階段性改革都岌岌可危，若江啟臣放任退回原點，領導威望將受質疑。

知情人士則透露，周三（1日）上午縣市黨部主委會報，黨務高層已率先向各縣市黨部主委報告黨務改革初步建議，盼各縣市黨部主委在江啟臣下鄉溝通時也能協助說明；會中黨務高層已保證，沒有要把九二共識拿掉，只是加深論述。

至於改委會青年組結論主張，未來不分區立委提名名單，每5名要有1名40歲以下，前主席朱立倫所提的上屆立委已經落實，分別是前立委林麗蟬與許毓仁。

縣市黨部主委會報上，各縣市主委較關心的還是組改中包含中常委選舉方式，中央委員、黨代表席次縮減等議題，有縣市黨部主委主張，砍黨代表名額無妨，但民代成當然黨代表比率應提升，過去僅6都議員有資格，未來應擴增為22縣市。

此外，涉及黨務資源分配的財務改革議題，縣市黨部主委也多有討論。像是每年黨費要從現行200元調高為500元，增加的收入歸中央或地方？能否減輕地方募款負擔？黨公職分攤金如何落實等議題，都有不少主委詢問。

江啟臣 九二共識 高雄市

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