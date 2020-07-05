新聞眼／韓流經驗…抓年輕人的心 也要給願景

韓流一度讓國民黨充滿信心，以為重獲年輕人支持，不到兩年，潮起浪滅，又把國民黨打趴，反讓民進黨重新站起來。網路時代的政治新興力量，成為左右國內政黨起落的關鍵力量，一時的得利，不代表永遠的勝利，如何抓緊年輕人的心，成為政黨當前最重要的課題。

國民黨缺乏青年支持已是長年問題，早年的黨政軍退出校園，組織性全面退出經營是主因，但執政時不拉拔年輕人，更是黨內青年發展停滯原因。青年在國民黨內找不到舞台，國民黨內自然也與青年溝通斷層，結果任國民黨長期老化凋零。

二○一八年高雄市前市長韓國瑜不僅幫國民黨在地方選舉大獲全勝，更讓國民黨已日漸衰微的重返執政重燃希望，一度讓國民黨以為重獲青年與庶民支持，直到罷韓確定才漸夢醒。

縱然民進黨較受年輕人青睞，仍被韓流打得落花流水，主因是執政包袱。年輕人反權威、反執政及反主流特性，讓民進黨在二○一六年成功執政，但也因執政困境導致年輕人失去信任，尤以勞基法及同婚議題是鮮明例證。九合一敗選後的檢討與改革，才能重拾青年信任。

更重要是，民進黨藉由網路社群拉抬聲勢，一舉突破空洞的韓流效應。然而，執政不能只靠網路操作，一旦遇到實質議題，碰觸到年輕族群的現實問題時，情勢仍有可能被反轉。

對國民黨而言，韓流對國民黨爭取青年支持並非一無是處，韓國瑜透過擺脫國民黨傳統官僚語言，給予人民對未來願景的新想像，給青年感受到國民黨有不同於以往的轉型可能，韓流超越國民黨基本盤支持，這是尋求「轉骨」再起的國民黨該深思之處。

至於民進黨，有了網路社群經營的成功經驗，如何保溫總統大選的利基，是一大工作，但更嚴峻的執政考驗還在未來，無論是居住正義、司法改革，還有環境議題等，如何在政治現實與理想之間尋求平衡，才能確保不被青年族群丟包。