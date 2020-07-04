對廢考監態度保留 江啟臣：不要與監院東廠化混為一談

國民黨認為總統府提名的監察委員名單不適任，黨團下周更將發動修憲戰，要主動推「廢考監」修憲案，逼民進黨政府對是否支持監院續存表態，否則退回不適任名單。不過國民黨主席江啟臣晚間受訪表示，不要把兩件事混在一起。

對於是否支持國民黨團串聯其他在野黨發動「廢考監」修憲戰，江啟臣說，尊重黨團在很多議題的討論，是否與其他黨團合作則看議題性質。

江啟臣表示，由於不適當的監察委員人選提名，整個監察院已有東廠化現象，照總統府此次提名名單再走下去，監察院將成為全國最高的東廠機關，這對台灣憲政傷害非常巨大，是台灣民主倒退。

江啟臣說，現在很多獨立機關綠化、東廠化，這才是國民黨最重要反對目標，至於其他機關、權力間相互制衡，則屬於修憲層次，可以廣泛討論，不能因此掩蓋提名不當的事實。