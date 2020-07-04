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存在因往來需求 江啟臣：新世代青年關注超越九二共識

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨兩岸新論述引發爭議，黨主席江啟臣晚間出席革實院活動時表示，九二共識就是「擱置主權爭議，務實解決兩岸交流問題」，是處理兩岸務實交流問題上很重要的原則與基礎，是否調整，重點在能否解決兩岸交流與政治爭議問題。記者周志豪／攝影
國民黨兩岸新論述引發爭議，黨主席江啟臣晚間出席革實院活動時表示，九二共識就是「擱置主權爭議，務實解決兩岸交流問題」，是處理兩岸務實交流問題上很重要的原則與基礎，是否調整，重點在能否解決兩岸交流與政治爭議問題。記者周志豪／攝影

國民黨兩岸新論述引發爭議，黨主席江啟臣晚間出席革實院活動時表示，九二共識就是「擱置主權爭議，務實解決兩岸交流問題」，是處理兩岸務實交流問題上很重要的原則與基礎，是否調整，重點在能否解決兩岸交流與政治爭議問題。

江啟臣指出，當初之所以需九二共識，只是因為兩岸要交流、往來，有包含通婚、通商、交通等太多問題要解決，這些問題又都涉及公權力行使；如果今天兩岸老死不需要往來、不需要接觸，回到故總統蔣中正三不政策時代，就不需九二共識。

但江啟臣也同意，「九二共識、一中各表」對不同世代、不同年齡層有不同意義，即便同一政黨內都有不同想法或看法，兩岸當前交流面臨的問題，也已不完全只有靠九二共識解決。

江啟臣點名，對新世代年輕人來講，他們所關注的兩岸問題或許就超越原本九二共識那個時代在談的問題，現在年輕人可能更關心大陸民主化、人權問題，也關心全世界反中情緒下，台灣在美中台三邊複雜選擇的問題，這就是世代不同。

江啟臣說，國民黨兩岸新論述應擴及青年關注的這些層面，並提出看法，這也是改革要追上時代的重要原因；改革小組目前提出維護兩岸和平4支柱：中華民國主權、兩岸民主人權、台灣安全、兩岸經貿共榮雙贏，這要尋求黨內共識。

江啟臣解釋，改革委員會提出的兩岸新論述，內容正面肯定過去「九二共識、一中各表」在兩岸交流扮演的角色，但與大陸將一國兩制作為處理兩岸問題的目標不同，對我方而言九二共識是論述工具，並不是兩岸政策的終極目標。

江啟臣表示，今天有人認為九二共識是1992年的東西，應換包裝或內容；但也有人覺得九二共識能解決問題，東西很好，怎因民進黨不接受，北京不再模糊擱置主權爭議，缺彈性空間，兩岸情勢惡化倒退，就反要國民黨檢討九二共識內容？

江啟臣說，國民黨兩岸新論述不論怎麼討論，目標只有一個，就是能否解決兩岸交流與政治爭議問題；任何論述講的再好聽，卻不能解決問題，幫中華民國參與國際組織，這個論述存在意義也不大。

九二共識 江啟臣 國民黨

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