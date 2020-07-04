鼓勵青年「勇敢追夢」 江啟臣：我面臨的壓力不止改革

國民黨革實院今辦「青年登入民主實踐營」第171期講習班，百位青年參與。主席江啟臣晚間與學員座談時，被問到面臨改革的壓力，江有感而發回應，「我面臨的壓力不止改革」，還有高雄市長與議長補選，這都是6月6日後才發生的事。

不過江啟臣仍坦言，他這一年時間任期內，最重要的是確實就是黨的改革、改造，他主張「KMT Redesign」概念也就是要讓黨跟上時代，包含數位化、網路化、組織扁平化、在地化與國際化都是未來要做的事，每個面向都涉及到年輕人經營。

江啟臣晚間比預定時間提早到場，與學員一起吃漢堡、合影，學員還排隊要江在活動手冊上簽名留念，讓現場一度宛如簽書會，江還在其中一位學員筆記本上寫下「勇敢追夢」鼓勵。

江啟臣座談時表示，一個政黨有責任要知道年輕世代在想什麼，就要透過多層次接觸與數次溝通，政黨與年輕人接觸不應只是一時的作為，也不應為特定目的，他參選黨主席時的「KMT Redesign」政見，每個面向都涉及到年輕人經營。

江啟臣說，現在的國民黨有3個層面可讓青年實際參與政治，投入公共事務，第一是黨務工作，但因組織縮編名額較有限；第二是民代助理，國民黨全國約有五百位黨籍民代，粗估可提供5千個機會；第三則是執政14縣市機要、政務職。

江啟臣說，雖每類職務不會全用同世代的人，必須考慮傳承，但年輕人就是國民黨未來，若有青年想參與國民黨，就大膽投履歷。江舉例，高雄市長補選選情艱困，黨仍大膽提名僅41歲的市議員李眉蓁參選，就是要培養具未來性青年人才。