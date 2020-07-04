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巴在主席台是一個態度 江啟臣：讓少數聲音能被聽見

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨革實院今重啟「青年登入民主實踐營」第171期講習班舉辦，共百位青年參與。主席江啟臣晚間與學員座談時，學員提出的第一個問題竟是與黨籍立委占議場時「巴在主席台上感覺」，江則回以「老實講不輕鬆」，引發與會者會心一笑。記者周志豪／攝影
國民黨革實院今重啟「青年登入民主實踐營」第171期講習班舉辦，共百位青年參與。主席江啟臣晚間與學員座談時，學員提出的第一個問題竟是與黨籍立委占議場時「巴在主席台上感覺」，江則回以「老實講不輕鬆」，引發與會者會心一笑。記者周志豪／攝影

國民黨革實院今重啟「青年登入民主實踐營」第171期講習班舉辦，共百位青年參與。主席江啟臣晚間與學員座談時，學員提出的第一個問題竟是與黨籍立委占議場時「巴在主席台上感覺」，江則回以「老實講不輕鬆」，引發與會者會心一笑。

江啟臣表示，巴在主席台上時只有一個想法，就是「守住主席台，代表守住發言機會，守住作為在野黨能夠制衡執政黨的意涵」，當時心裏其實很複雜，也知道國民黨立委人數屈居少數，要與民進黨硬碰硬較量沒有勝算。

江啟臣說，對監委提名名單國民黨與執政黨評價截然不同，當執政黨只想透過表決或過水協商方式達到目的，作為在在野黨在議場選項就變的很少；如果最後只是投票，少數的聲音無法被凸顯，沒有機會表達，民進黨在野時也常做這樣的事。

「守住主席台是一個態度」，江啟臣表示，巴著主席台除了想著不要被架走、不能被抬走，背後想的就是要表達「讓少數聲音能被聽見」這個態度，「老實講不輕鬆」。

江啟臣 國民黨 民進黨

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