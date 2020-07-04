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柯文哲提阿舅阿伯 張博洋：高雄沒有「非阿伯不可」
台灣民眾黨主席柯文哲今天在高雄輔選高雄市長補選參選人吳益政時，談到「阿舅」，台灣基進新聞部副主任張博洋在自己的臉書批判「吳益政在講政見．柯文哲負責噴口水」。
張博洋在臉書「張博洋講Hak啦」發文表示，「「阿舅回來了」一詞，出現在罷免前市長韓國瑜運動尾聲，也就是民進黨高雄市黨部主委選舉的時候，當時突然在市區出現許多寫著「阿舅回來了」的布條。
他說，「阿舅」有暗前市陳菊弟弟之嫌，當時對這個紅布條普遍有兩種聲音，有人認為這是國民黨陣營散播「罷免韓國瑜，陳菊的勢力就會回來」，另有人認這與民進黨主委選舉有關；但無論如何，在吳益政主張要用政策辯論來良性競爭的時候，柯文哲卻是利用假日跑來高雄噴政治口水。
張博洋說，高雄人有自己的主動性、對未來的主導權，高雄沒有「非阿伯不可」，請自大傲慢的政客不要自作多情。
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