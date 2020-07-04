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外交部將設關島辦事處 羅智強：當初關掉的是「她」
外交部宣布將在美國關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」，台北市議員羅智強在臉書指出，此舉也顯示台美關係再升級，真的好棒棒的外交成就，值得為蔡英文大聲喝采，但問題來了，2017年把關島辦事處關掉的，也是蔡英文耶。
羅智強說，2017年關島辦事處關掉時，是台美關係降級嗎？「民進黨，你真的搞得我們好亂啊！」裁撤關島辦事處好棒棒，重啟關島辦事處也好棒棒。
羅智強說，蔡英文乾脆把駐美代表處也先裁了然後復設，那不就是開創台美關係的歷史新頁，超級好棒棒？最後，如果，關島辦事處「恢復」是了不起的外交成就，那可不可以請教蔡英文，2017年是那個外交部長，把關島辦事處關掉的，這位豬頭部長，可以不可拖出去砍了？
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