美國日國慶活動在台南 賴清德盼台美兩國邦誼越來越好

今天是美國244周年獨立紀念日，美國在台協會AIT今年首次將國慶活動移師台南市立棒球場，在統一獅主場對陣中信兄弟的比賽中舉辦「美國日紅不讓」慶祝活動，透過對棒球的熱愛維繫友好情誼。副總統賴清德出席道賀，也期盼台美兩國邦誼、交流越來越好。

賴清德及國安會秘書長顧立雄、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、交通部長林佳龍、衛福部長陳時中、科技部長吳政忠、台南市長黃偉哲等今天傍晚都出席「美國日紅不讓」國慶慶祝活動，一起歡慶美國生日快樂。由前大聯盟球星王建民擔任開球投手、郭泓志打擊、捕手高志綱，象徵台美關係「紅不讓」。

美國在台協會AIT台北辦事處長酈英傑表示，台灣在防疫表現亮眼，成為全球極少數能繼續舉辦職棒的地方，今天要共同慶祝台灣的防疫成功及美國獨立紀念日。另外，美台關係是建立在共享價值上，特別是共享民主價值，目前看到香港的局勢更顯得民主珍貴，盼美台關係更深化。

賴清德受訪時表示，選在台南舉辦美國日慶祝活動非常難得，他祝美國國運昌隆、台美兩國邦誼越來越好，共同合作，不管是在防疫、經濟、國家安全、人民交流等方面都能往前更加一步，讓兩國越來越好。

黃偉哲說，希望台灣和美國的友誼能持續下去，雖然新冠肺炎疫情影響，很難有直接往來，但透過視訊、球賽等任何方式還是能延續友誼關係。