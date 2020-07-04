索馬利蘭外交部宣布 資深外交官將任駐台代表

索馬利蘭外交部今天宣布，資深外交官穆姆德（Mohamed Omar Hagi Mohamoud）擔任索馬利蘭駐台灣代表。

索馬利蘭外交部網頁指出，穆姆德在外交、學術和政府政策上都非常專業，是索馬利蘭資深外交官，在進入外交部之前，他在索國財政部服務，近日索國總統阿布迪指派他為駐台灣代表。

我外交部在推特上表示，樂見阿布迪任命穆姆德為駐台代表，索馬利蘭外交部也在推特上表示，台灣政府同意了這項任命。

索馬利蘭副總統賽利希（Abdirahman Abdillahi Ismail Saylici）今天在推特上表示，索馬利蘭1991年重獲獨立後，很多國家的政府都在索馬利蘭設立代表處，包括英國、衣索比亞、土耳其和吉布地，阿拉伯聯合大公國在索馬利蘭有很多投資。他很高興台灣也將在索馬利蘭設立代表處。