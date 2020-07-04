民調台灣人認同感67% 蘇貞昌：外有強敵內部更要團結

國立政治大學選舉研究中心發布「台灣民眾台灣人／中國人認同趨勢分布」等民調顯示，台灣人認同感是67%，對此行政院長蘇貞昌今天受訪時表示，台灣人認同台灣是天經地義，因為台灣就是2300萬人安身立命的地方，外有強敵，內部更要團結。

蘇貞昌說，台灣人認同台灣，這是大家都看到，「大家知道我們真的同舟一命」，不論外界怎麼威嚇，「我們都是同一個國家、同一個國民」，尤其疫情衝擊的時候，大家同舟一命，腳步一起，挺在一起，這樣才能做好防疫。

蘇貞昌說，看到非洲豬瘟，政府要會做事大家才有豬肉吃，養豬、運豬、殺豬、賣豬肉及豬肉製品產業才不會因此受到衝擊而沒有辦法活下去，所以台灣人在這塊土地上是命運共同體，所以台灣人認同台灣，只有大家團結一致，力量才不會分散，更加進步。