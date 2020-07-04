民進黨基隆主委交接 蘇仁和：踏著林右昌腳步繼續執政

民進黨基隆市黨部今天進行新舊任主委交接，由市長林右昌監交， 立委蔡適應、議長蔡旺璉及各黨派議員多到場祝賀。新任主委蘇仁和擔任過6屆議員，也擔任過市政府局處首長，政壇經驗豐富，他說，目前黨內想選市長的人還不明朗，要踏著林右昌腳步要繼續執政。

新任主任委員蘇仁和與評議委員召集人洪森永及其他執評委幹部今天宣示就職，市長林右昌以中央黨部中常委身分擔任監交人。

林右昌表示，感謝張錦煌主委過去對於黨部的付出，也感謝蘇仁和主委承擔重責大任，擔任黨部主委是一件苦差事，募款、養兵樣樣都得自己來，期許黨部能夠持續不斷精進、追求進步，回應人民對於政治的期待。

蘇仁和說，下屆市長和市議員選舉，現在就開始要未雨綢繆，要讓民進黨繼續執政，這是未來最大的一個任務，但要這麼做，必須在這2年多的時間，必須結合廣大社會、社團的力量，還有年輕一代的力量，要多接觸，這是往後要努 的方向。