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恐受職業法官引導 參審制慎防政治冤案

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
陪審團協會日前召開「司法院不能說的秘密」記者會，批評司法院堅持採用參審制度，其目的就是確保可以繼續干預審判，讓「政治力」和「金錢」可以干預審判。 本報資料照
陪審團協會日前召開「司法院不能說的秘密」記者會，批評司法院堅持採用參審制度，其目的就是確保可以繼續干預審判，讓「政治力」和「金錢」可以干預審判。 本報資料照

立法院臨時會將處理國民參與刑事審判法，經過昨天9小時朝野協商後，部分條文仍未取得共識。對於司法院版本明定全採參審制，國民黨團主張，涉及國安、政治性的司法案件，若再適用範圍內，應讓職業法官退場，採全陪審制，避免政治力介入造成冤獄。

根據國民黨團提出的修正動議指出，包括國家安全法、國家機密保護法、集會遊行法、公職人員選舉罷免法妨害選舉罷免罪章、內亂及外患罪章與反滲透法之罪等，均在檢察官起訴之後，適用陪審制審理。

國民黨籍司法及法制委員會召委李貴敏表示，現今社會對司法的不信度程度仍偏高，在牽涉政治性的案件中，職業法官恐會對一般沒有法律背景的素人法官產生引導判案效果，進而造成政治力得以有施力空間。

李貴敏說，因此主張特定罪責的個案，還是要回歸到全陪審制，畢竟國民法官來自社會各界，其組成的團體所作之判決，自然較能較低特定政治勢力主導審判情況。時代力量黨團總召邱顯智表示，時力向來主張陪審制，對能擴大採用陪審制的意見樂觀其成，也盼能更一步適用更多案件。

民進黨立委劉世芳表示，參審制與陪審制是兩個相當不同的概念，要混合使用使用恐會造成法律制度的混亂。劉世芳說，參審制著重的正是職業法官和國民法官之間的互動，藉由這個過程能讓判決更客觀。

司法院 國民黨

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