參審、陪審吵什麼？ 國民法官是主角還是花瓶

立法院長游錫堃昨召集黨團協商，討論國民參與刑事審判法，但場外民團已抗議數日，要求參審、陪審並行。究竟國民法官參審制、陪審制差異為何，民間司改會董事長林永頌說，關鍵其實是做決定的方式。

司法院提出國民參與刑事審判法草案，主要是認為參審制度，可於評議時與法官立於對等立場相互討論、陳述意見，進而與法官共同形成法院最終決定，且國民法官的參與，能充分彰顯國民主權的理念，也可使法院審理及評議程序更加透明。

司法院認為，國民法官經由親自參與審判的過程，對法官如何進行事實之認定、法律之適用及科刑，也能有充分之認識與理解；法院則是獲得與外界對話與反思之機會，如此讓雙方相互交流、回饋想法的結果，將可期待最終能豐富法院判斷的視角與內涵。

相較於司法院的樂觀，民團則是反彈連連，甚至組成陪審參審一併試行推動大聯盟，希望至少是參審制與陪審制同步試行。民間司改會董事長林永頌受訪時說明參審與陪審的差異，按照目前司法院版本，參審制是3個職業法官加上6個國民法官來審理、討論案情，共同決定有沒有犯罪、如果有犯罪刑度應該要多久，基本上是以日本的裁判員制度為範本。

至於民團堅持的陪審制，林永頌表示，全球有52個國家都用陪審制度，只是陪審員的數量不一，民團堅持的部分是9個陪審員加上1位法官主持，法官前半段主持審理，以及相關評議權說明，解釋無罪推動、證據、罪刑要件等一般性的法律說明，並不做個案判斷。

林永頌說，陪審制是由9個陪審員來決定個案被告有罪還是無罪，且原則上要一致決定，確定有罪後，再由法官決定量刑，因此參審制、陪審制最大的差異，就是做決定的時候不一樣。

至於參審陪審的優缺點，林永頌認為，參審制是國民法官與職業法官共同審判、討論，但意見若不一致時，可能因為威權效應，導致國民法官的決定被職業法官影響，且這非民團臆測而已，在施行裁判員制度的日本就一直被批評，意願參加的人數持續下降，因為民眾常常覺得自己只是花瓶，案件讓專業法官評判就好。

林永頌說，陪審制是9人互相說服，大家都沒有法律背景，不會因此受到影響，雖然有人會質疑民眾能做好審理嗎，但因為基本上決定有沒有犯罪，是一種生活經驗的判斷，民眾來自各行各業都有過經驗，相較台灣法官是考試進去的，法律邏輯可能有，但生活經驗工作經驗都少，且人民可能更重視無罪推定，加上陪審是一致決，也沒有法官意見帶進來，陪審會比較中立。