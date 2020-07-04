雙標！推18歲投票 民進黨卻不給當國民法官

立法院臨時會將處理國民參與刑事審判法，經過昨天9小時朝野協商後，部分條文仍未取得共識。其中爭點之一，是對於草案規定國民法官年齡為23歲，但在野黨均認為，基於正在推動的18歲公民權等，有下修到18歲或20歲的空間。

根據司法院提出的國民參與刑事審判法草案，被選任為國民法官、備位國民法官的資格為國民須年滿23歲，且在地方法院管轄區域內繼續居住4個月以上。國民黨籍司法及法制委員會召委李貴敏表示，這顯示司法院與民進黨不相信年輕人，「可是再不相信，也不能剝奪其權力」。

李貴敏指出，我國18歲公民都已經可以參與公民投票，這代表政府認為18歲公民對對重大事情有判斷能力，因此國民法官單用年紀來判斷是否有足夠的社會歷練並不合理，現在這個時代跟過往有很大的差異性，網路資訊非常發達，年輕人接觸的事物、生活經驗不是只有周遭，單從年齡去判斷經驗進而影響資格不合理，整體上應該要讓年輕人早一點參與國家事務。

時代力量黨團總召邱顯智說，既然民眾滿18歲就要負完全刑事責任，且社會各界現在也呼籲投票權行使年齡要降到18歲，再看看鄰近的日本等國的年齡規定是20歲，可見23歲的標準實有下修空間。

民進黨籍司法及法制委員會召委周春米表示，如此訂定主要是參考公職人員選舉罷免法第24條規定，到了23歲這個年紀可以處理公眾事務。司法院秘書長林輝煌昨協商時也解釋，18歲通常是學生得要上課的年紀，另外在實務上，外界批評有相當多的法官過於年輕，因此國民法官往下調為18歲或20歲，恐讓人覺得太年輕，規定23歲有其必要。

李貴敏則批評，國民法官又不是讓18歲的人獨自做決定，而是採團體的決定，且年紀到了只是給資格，若因上課等要務，不想去也是可以按照其他條文婉拒，無須以此直接限制年輕人資格。