革實院營隊開訓 羅智強：國民黨無需為變在野唉聲嘆氣

國民黨革命實踐研究院「青年登入民主實踐營」今天舉辦始業式，院長羅智強致詞時表示，當在野者沒什麼好羞恥，是一種榮譽與責任；國民黨現在窮得只剩下理念，要承擔起抗衡執政者的使命與責任，承擔起抗衡霸道的光榮與未來。

羅智強說，世界上最偉大夢想都是從不可能開始，也是從少數開始，國民黨遭逢歷史最低迷的低潮，也是展現夢想力量的時代。現在氛圍對國民黨不利，選擇站在在野陣營需要勇氣與傻氣，但現在是最壞的時代，也是最好的時代。

羅智強指出，區隔民主國家的判準，是政府內要有強而有力的在野力量，能監督執政者行為，不讓他濫權霸道；在野有在野的責任與使命，如同執政者也有其光榮與義務，國民黨無需為變成在野黨唉聲嘆氣。

羅智強認為，做好在野黨，讓人民有信心，有一天就能重返執政，屆時國民黨要當一個能尊重少數、不沒收人民財產、不豢養媒體、網軍、不拿國家資源包山包海的光榮執政者；若執政非光榮執政者，就需要光榮的在野黨抗衡。