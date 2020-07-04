快訊

A330落地驚魂 張國煒：未搞清楚狀況前應禁飛松機

川普長子小唐納女友確診！行程喊卡 但小唐納沒事

陳柏惟誣藍委帶黑衣人闖立院 羅智強酸執政黨側翼附庸

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
台北議員羅智強。圖／報系資料照
台北議員羅智強。圖／報系資料照

國民黨團昨天中午群聚立法院正門抗議原要造訪的監察委員被提名人陳菊，卻遭台灣基進黨立委陳柏惟、民進黨立委王定宇誣指藍委隨行助理是黑衣人。國民黨革實院院長羅智強今批評，真正的黑是民進黨的黑，不要隨便指控別人。

羅智強也回酸，一個執政者與其側翼附庸，一天到晚指控在野黨，這是什麼樣的執政者？國民黨執政尚知道尊重少數，尊重在野不同聲音，今天執政者上台以後，就是以消滅在野黨為首務。

羅智強表示，國民黨現在已是土崩山倒、一窮二白，沒有黑的能力，黨籍立委助理更是如此；批評執政者與其側翼附庸輕易誣指別人黑是「作賊喊抓賊」，有沒有看到自己執政包山包海、吃乾抹盡、上窮碧落下黃泉不放過的黑。

羅智強說，如今民進黨不僅隨意沒收人民財產，又要讓充斥綠營色彩監委人事強渡關山，還伸手到司法彈劾辦貪贓不法綠朝新貴的檢察官，若這些事所有人民能夠接受，那就盡量嘲笑在野黨。

羅智強 國民黨 民進黨

延伸閱讀

陳柏惟稱藍委帶黑衣人闖立院 立院澄清：查無此事

陳柏惟稱藍委帶黑衣人闖立院 林為洲：你是看到鬼喔

東南衛視案 陳柏惟：凸顯推動境外勢力透明法必要性

國五塞爆 羅智強：國民黨做不好大家駡、民進黨駡大家

相關新聞

談罷免 黃捷：挺我的人要我剪短髮 挺罷的人叫我去演戲

時代力量高雄市議員黃捷面臨選區選民發起罷免的之境，她在臉書直播時說，有些關心她的選民為她想辦法如何避開此危機，建議她把頭...

參審、陪審吵什麼？ 國民法官是主角還是花瓶

立法院長游錫堃昨召集黨團協商，討論國民參與刑事審判法，但場外民團已抗議數日，要求參審、陪審並行。究竟國民法官參審制、陪審...

雙標！推18歲投票 民進黨卻不給當國民法官

立法院臨時會將處理國民參與刑事審判法，經過昨天9小時朝野協商後，部分條文仍未取得共識。其中爭點之一，是對於草案規定國民法...

革實院營隊開訓 羅智強：國民黨無需為變在野唉聲嘆氣

國民黨革命實踐研究院「青年登入民主實踐營」今天舉辦始業式，院長羅智強致詞時表示，當在野者沒什麼好羞恥，是一種榮譽與責任；...

陳柏惟誣藍委帶黑衣人闖立院 羅智強酸執政黨側翼附庸

國民黨團昨天中午群聚立法院正門抗議原要造訪的監察委員被提名人陳菊，卻遭台灣基進黨立委陳柏惟、民進黨立委王定宇誣指藍委隨行...

鄭文燦母親公祭會場湧萬人 蔡英文、賴清德等政要致哀

桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上10時在八德和平路空地舉行告別式，場面盛大備極哀榮，來...

綠色政權千秋萬世？孫大千諷：有這三大絕招

立法院臨時會前天通過「農田水利法」，日前還通過「前瞻後續四年籌編同意案」，續編4200億預算，國民黨前立委孫大千在臉書發...

影／宜蘭保釣夜襲出海受阻 辦公室：台灣保釣決心不變

宜蘭縣議會「保護頭城釣魚台」辦公室出海保釣行動昨天深夜奇襲，包括縣議員蔡文益等12人，在頭城鎮梗枋港集結，上了漁船，想要...

宜蘭議員深夜出海「保釣」 遭海巡攔阻勸離

數名「保護頭城釣魚台辦公室」成員昨晚11時許於宜蘭縣梗枋漁港準備搭乘「順利58」漁船出海前往釣魚台「維護主權」，因登船人...

關島辦事處 我將復設

外交部昨天表示，考量太平洋戰略地位的重要性，並經過和美國政府協商後獲得同意，將在關島恢復設立「駐關島台北經濟文化辦事處」...

陳菊取消拜會 藍委抗議撲空

廿七位監察委員被提名人昨預定到立法院拜會朝野，在拜會前，國民黨約廿位立委集結守在立院正門口要向院長被提名人陳菊表達抗議，...

蘇貞昌：前瞻建設已做出成績

行政院長蘇貞昌昨到台南視察「中山高台南北外環交流道工程銜接南科聯絡道至台江大道」施工情形，預計2025年通車，未來從安平...

熱門新聞

靶艦竟遭提前擊沉 海龍潛艦戰雷射擊面臨無靶可打

英國公布入境豁免名單10日起生效 台灣名列其中

與北捷解約？侯友宜：自己的捷運自己營運

影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

漢光操演意外 軍方還原同艇官兵翻艇前「關鍵對話」

陸媒在台錄政論節目被廢證 學者：違反新聞自由

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。