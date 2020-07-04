陳柏惟誣藍委帶黑衣人闖立院 羅智強酸執政黨側翼附庸

國民黨團昨天中午群聚立法院正門抗議原要造訪的監察委員被提名人陳菊，卻遭台灣基進黨立委陳柏惟、民進黨立委王定宇誣指藍委隨行助理是黑衣人。國民黨革實院院長羅智強今批評，真正的黑是民進黨的黑，不要隨便指控別人。

羅智強也回酸，一個執政者與其側翼附庸，一天到晚指控在野黨，這是什麼樣的執政者？國民黨執政尚知道尊重少數，尊重在野不同聲音，今天執政者上台以後，就是以消滅在野黨為首務。

羅智強表示，國民黨現在已是土崩山倒、一窮二白，沒有黑的能力，黨籍立委助理更是如此；批評執政者與其側翼附庸輕易誣指別人黑是「作賊喊抓賊」，有沒有看到自己執政包山包海、吃乾抹盡、上窮碧落下黃泉不放過的黑。

羅智強說，如今民進黨不僅隨意沒收人民財產，又要讓充斥綠營色彩監委人事強渡關山，還伸手到司法彈劾辦貪贓不法綠朝新貴的檢察官，若這些事所有人民能夠接受，那就盡量嘲笑在野黨。