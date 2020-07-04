談罷免 黃捷：挺我的人要我剪短髮 挺罷的人叫我去演戲

時代力量高雄市議員黃捷面臨選區選民發起罷免的之境，她在臉書直播時說，有些關心她的選民為她想辦法如何避開此危機，建議她把頭髮剪短，要罷免她的人則為她找工作，其中她印象最深的是叫她去演「戲說台灣」，事實上她滿不擔心罷免這件事，反而會注意發起罷免者的一些文創小物，滿有創意的。

罷免黃捷的鳳山選民目前收到逾2萬的連署書，他們打算達到4萬連署數的時候向選委會提出第一階段提議。

關於罷免，黃捷說，有人很替她緊張，總為她想辦法避開被罷，有人叫她放生、要吃素、把頭髮剪短，像小龍女那樣，就可以避開罷捷危機，而且不只一個人打電話給她，她覺得滿好笑的，叫她剪頭髮的還不只一個，她最近用變臉的方式看自己短髮的樣子，也滿好看的，可是這樣的話，就可以躲過這個危機嗎？大家對她的擔心比她自己還多，她跑行程時有些民眾一看到她就說她不會被罷，還分析給她聽。

她說，最近有一些人私訊她，問她有沒有想好下一份工作要做什麼？準備好失業了嗎？要被罷免了你知道嗎？那些人可能以為這樣能威脅到她吧！她都覺得滿好笑的，要罷免她的人還會幫她找出路。

她說，有一個超好笑的、至今還滿喜歡的，就是叫她去演「戲說台灣」，對這個建議她就是念念不忘！「怎麼辦？我以前超愛看『戲說台灣』的！然後叫我演白眼妖！」還叫她去海生館餵動物！

黃捷表示，這些要罷免她的人都還會替她找出路，許多人叫她去演戲，說是「反正你那麼會演，為什麼你不去當演員？」她覺得好好笑，感覺也不是不行耶！

對於罷免，黃捷說她一直滿不擔心的，也沒有把這件事放在心上，倒是會注意發起罷免者的文創小物，滿有創意的。