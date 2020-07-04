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鄭文燦母親公祭會場湧萬人 蔡英文、賴清德等政要致哀

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鄭文燦母親公祭會場湧萬人 蔡英文、賴清德等政要致哀

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上舉行告別式，來自各地致哀者眾多。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上舉行告別式，來自各地致哀者眾多。記者張裕珍／攝影

桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上10時在八德和平路空地舉行告別式，場面盛大備極哀榮，來自各地致哀政要、團體與地方人士眾多，預估陸續湧入上萬人到場，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人也親自參與，公祭預計一路進行到下午2時，鄭母大體隨即發引火化，長眠八德家鄉。

蔡英文總統以治喪委員會主委身份參與，副主任委員為前副總統陳建仁、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、總統府前秘書長陳菊、立法院長游錫堃，還有中央各部會首長、各縣市首長、鴻海董事長郭台銘等人都陸續抵達會場參與公祭，向家屬致哀。

由於參與人數眾多，告別式會場周邊多條道路由警方進行交通管制，從早上8時開始介壽路等要道車潮眾多、交通大打結，警方逐一引導至大湳森林公園等停車場停放，提醒參與告別式民眾步行前往，現場還有第二會場可觀看直播，預估湧入上萬人參與。

鄭母親育有7名子女，鄭文燦排行老五與媽媽感情深厚，鄭在訃聞寫下「天上的阿母」悼念文；鄭文燦寫道，他的母親是鄭家童養媳，與父親結褵超過70年，曾在紡織廠當女工貼補家用，是最吃苦的無聲媳婦，「阿母說，自己從小吃苦，不打孩子，孩子就像五隻手指頭都是骨肉，雖然長短不一樣，但一樣要用心照顧」，家人就是母親的全部。

鄭文燦也提到自己擔任公職後，阿母生活如常，對鄉親友善親切，人情義理也自有一把尺，阿母是民意的基礎，跟他說「人民的眼睛很亮，嘴巴很利」，自己有次在立院被撞傷，阿母還趕緊燉了排骨湯到市長室卻落空沒見到。他想跟阿母説「做您的子女是幸福的」，相信會微笑看顧您所摯愛家人，一生對家人付出他會永遠放在心底。

桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上舉行告別式，來自各地致哀者眾多。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上舉行告別式，來自各地致哀者眾多。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上舉行告別式，來自各地致哀者眾多。記者張裕珍／攝影
桃園市長鄭文燦母親邱鄭碧回5月30日辭世，享壽85歲，家屬今天早上舉行告別式，來自各地致哀者眾多。記者張裕珍／攝影
蔡英文總統以治喪委員會主委身份參與鄭文燦母親告別式，約待10分鐘左右離開。記者張裕珍／攝影
蔡英文總統以治喪委員會主委身份參與鄭文燦母親告別式，約待10分鐘左右離開。記者張裕珍／攝影

鄭文燦 蔡英文 賴清德

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