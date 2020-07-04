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英入境免隔離名單含台灣 外交部：助雙邊經貿投資增長

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
英國3日宣布解除50多國旅客入境隔離要求，圖為倫敦希斯洛機場入境大廳。美聯社
英國3日宣布解除50多國旅客入境隔離要求，圖為倫敦希斯洛機場入境大廳。美聯社

英國政府3日宣布，將我國納入第一波安全名單，台灣旅客自7月10日起入境英國英格蘭地區時可免除隔離14天的檢疫措施，外交部今天表示，英國同時將我國列為安全旅遊地點，彰顯肯定我國防疫成就，外交部對此表示誠摯歡迎。

外交部表示，英國宣佈已基於科學原則建立一套分類制度，針對個別國家疫情作出調整防疫措施的決定，並依風險程度區別是否納入可直接入境的安全名單，也就是「旅行走廊」（travel corridors）的概念，我國在此新公布的分類系統下被納入安全名單，代表台灣防疫成就獲肯定，台灣旅客入境英國後可免除自主隔離14天的規定，只須填寫個人資料及在英地址等備查，並遵守有關留意手部清潔及保持社交距離等公衛建議。

外交部表示，英國的蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭地區將另擇期宣佈執行細節。

外交部表示，目前英國積極採取防疫措施，台英雙方也就相關防疫合作密切交流，樂見英國基於科學原則開放台灣旅客免隔離入境，我國相關航空業者也陸續規劃增加飛倫敦的班次，由於英國是台灣在歐洲第三大貿易夥伴，這樣的開放措施將有助台英雙邊經貿投資持續增長，未來政府將持續與英國合作推動更多的雙邊交流，為後疫情時代的全球經貿發展增加穩定性與持續性。

新冠肺炎 COVID-19 外交部 英國

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