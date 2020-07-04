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綠色政權千秋萬世？孫大千諷：有這三大絕招
立法院臨時會前天通過「農田水利法」，日前還通過「前瞻後續四年籌編同意案」，續編4200億預算，國民黨前立委孫大千在臉書發文指出，這是綠色政權千秋萬世的三大絕招。
孫大千說，第一，分贓政治。將「一黨得道，雞犬升天」執行得淋漓盡致。不管是應該專業任命的職務，或者是應該超越黨派的提名，都一併納入手中，供黨內派系瓜分享用。包括國營企業、NCC、考試院、監察院、以及水利會的收歸國有，完全一網打盡。
第二，肉桶政治。每到選舉前夕，必定推出大規模舉債的特別預算，美其名是為了發展國家基礎建設，實則是為了即將來臨的選戰進行超前部署，綁樁撒錢。至於財政惡化，債留子孫，完全不在考慮的範圍之內。
第三，追殺異己。動員國家權力徹底將對手斬草除根。不管是促轉會、黨產會、NCC、綠色媒體、或者是監察院，一個一個自甘墮落淪為東廠錦衣衛。
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