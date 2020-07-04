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影／宜蘭保釣夜襲出海受阻 辦公室：台灣保釣決心不變
宜蘭縣議會「保護頭城釣魚台」辦公室出海保釣行動昨天深夜奇襲，包括縣議員蔡文益等12人，在頭城鎮梗枋港集結，上了漁船，想要出海，但海巡人員與漁業人員以他們沒有船員證，不能搭漁船出海，行動受阻。
不過，蔡文益表示，出海保釣行動雖然受阻，但讓世界看到台灣保釣決心的意義已達到，為讓保護頭城釣魚台的任務持續，設在縣議會的「保護頭城釣魚台」辦公室今天將遷出縣議會，另擇適當場所。
日本將釣魚台改名，引發保釣行動，在宜蘭縣議會成立「保護頭城釣魚台」辦公室，原籌備7月7日出海保釣，昨天（3日）提前行動，在縣議會緊急會議後，包括蔡文益、黃琤婷、楊弘旻縣議員等12人，深夜到頭城梗枋漁港，準備搭漁船出海，但安檢時，雖出示身分證件，不過沒有船員證，無法被放行出海。
蔡文益表示，出海行動受到阻擾，為了突圍，還連換3個港口，包括烏石港、大溪漁港與梗枋漁港，出海受阻後，將暫告一段落，但保釣與維護主權的決心不會變。
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