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陸媒在台錄節目遭廢證 文化部：行為與申請入台目的不符

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（右）及盧嬙（左）上午搭機離台，兩人登機前向媒體揮手道別。記者鄭超文／攝影
陸媒東南衛視兩名駐點記者因違反規定，被要求今日離境，兩位記者艾珂竹（右）及盧嬙（左）上午搭機離台，兩人登機前向媒體揮手道別。記者鄭超文／攝影

針對中國大陸媒體東南衛視2名記者違法在台架設攝影棚並錄製政論節目，文化部指出，經文化部及相關主管機關查證，該2名媒體記者除在台製作節目外，並親自擔任主持人，與當初申請入台許可的新聞採訪工作範圍明顯不符，依規定廢止其記者證。文化部強調，向來尊重、保障新聞自由，但對於部分陸媒行為與來台目的不符情事，將持續依法查處。

目前開放駐台的中國大陸媒體包括新華社、人民日報、中央電視台、福建東南衛視、廈門衛視等10家媒體、24名記者，扣除今天違規離境的2名東南衛視記者，還剩下22名對岸媒體記者駐台。

文化部指出，中國大陸媒體駐台，須依「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」規定，由內政部移民署核發入台許可證，文化部再配合核發記者証，並依相關辦法權限，與陸委會等機關持續關注對岸媒體實際採訪行為是否與申請目的相符，但並不會涉入新聞與言論內容審查。

文化部說，原本就會關注駐台陸媒採訪行為是否與申請入台目的一致，這次是經主動查證後發現該兩名記者除在台設有演播室、製作節目外，並親自擔任主持人，與當初申請入台許可的新聞採訪工作範圍明顯不符，已違反規定，因此廢止其記者證，該記者也應即繳回記者證及入出境許可證，並在3日內離境。

針對有媒體報導行政院長蘇貞昌要求東南衛視兩名記者在48小時離境，文化部也澄清，自6月30日公文通知起算日至今剛好屆滿3日，並無所謂院長要求離境一事。

文化部進一步解釋，文化部在6月30日以正式公文通知東南衛視限期改善，並通知內政部移民署，因該兩名記者原核發記者證分別至6月30日及7月2日到期，文化部依「大陸地區新聞人員進入台灣地區採訪注意事項」不再續發記者證，並由內政部移民署停止核發兩人自7月3日起的入境許可。

文化部強調，文化部向來尊重並保障新聞自由，但對於部分中國媒體行為與來台目的不符情事，將與各相關機關持續依法了解查處。

文化部 移民署

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