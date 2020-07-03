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陳柏惟稱藍委帶黑衣人闖立院 林為洲：你是看到鬼喔

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

監察委員被提名人陳菊今原規畫要到立院拜會，而國民黨立委擺開陣勢準備「迎接」，立法院長游錫堃因下午有法案要協商，在與總統府協調後取消今日拜會。台灣基進黨立委陳柏惟下午質疑，藍委隨行助理是黑衣人，要強攻國會大門杯葛。國民黨總召林為洲下午得知助理被說是黑衣人，再批陳柏惟「你是看到鬼喔」。

國民黨團也發新聞稿要求陳柏惟立即道歉，否則將把抹黑言行移送紀律委員會，不排除向台北地檢提告，端正政壇歪風。

陳柏惟下午在臉書質疑，國民黨立委動員大批來路不明黑衣人，強攻國會大門，意圖杯葛監察院院長提名人；不擇手段攻進國會，甚至動用暴力威脅我們的民主制度，呼籲支持者莫讓「黑衣中國國民」打垮台灣民主。

陳柏惟批評，國民黨周日發動 「冷氣花運動」占領國會失敗，沒有反省為何得不到人民支持，反倒「全黨委員去練拳擊」，今天還找來「大量黑衣人打手」進攻國會，意圖羞辱40年前就被「中國黨」打過、關過、迫害過、刑求過的陳菊。

國民黨團晚間反擊表示，黨團下午動員立委於立法院大門「迎接」不適格、不適任監委被提名人陳菊、高涌誠、蔡崇義、賴振昌，陳柏惟居然汙指出現黑衣人，造謠抹黑手法跟陳菊團隊當年造謠「賄選抓到了」有異曲同工之妙，得抹黑真傳。

國民黨團揶揄，陳柏惟可能冷氣吹太多，沒時間來立院開會，否則就能看到現場只有警察在保護立委安全，全程公開、理性；若是因中火二號機髒空氣吸太多，腦袋或眼睛有問題，要快點去看醫生。

國民黨團表示，今天立院保警超過百名，若有黑衣人來立院鬧場，是誰失職？現場20多名立委在門口迎接陳菊，黨團及立委助理從旁協助，出入立院皆經警察同意，哪一個人是黑衣人？請陳柏惟具體指出，不要隨便造謠生事。

國民黨團也嚴正聲明，「我們是國民黨立法院黨團，請只會造謠抹黑的陳柏惟不要亂改別人的黨名，這是基本尊重。」

國民黨 陳柏惟 陳菊

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