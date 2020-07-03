陸媒在台錄政論節目被廢證 學者：違反新聞自由
「東南衛視」在台錄製政論節目，陸委會認定違法，廢止記者證與入境許可證，並要求2名記者今天離境。文化部等主管機關查證，東南衛視記者在台設有演播室（攝影棚），2名記者也擔任主持人，與申請入台許可的新聞採訪工作範圍明顯不符；目前仍有10家陸媒在台採訪，文化部正持續瞭解有無違法情形。
政治大學傳播學院兼任教授鄭自隆今天指出，台灣民主價值在於容忍多元言論，維護任何人的採訪自由。接受訪問有很多形式，在棚內攝影訪問和街頭訪問並沒有兩樣，如果可以用手機採訪，為何不能用設備比較好的攝影棚？如果陸媒不能錄製節目，外國通訊社是否也要比照辦理？蔡英文總統在總統府接受外媒訪問，也有打燈、打光，是否也違反規定？
鄭自隆說，新聞採訪自由是普世價值，限制陸媒來台採訪明顯違反新聞自由，「如果在台灣不能批評台灣政府，跟在北京不能批評中共領導人有什麼兩樣？」
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