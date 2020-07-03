快訊

逾350頭非洲象集體面朝下暴斃 死因成謎

指考第一天解答一次看！物理難、生物題目長 新冠肺炎自然三科全入題

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／蔡壁如為「跟風」道歉 民進黨酸柯文哲最清楚

聯合報 / 記者 王彥鈞 潘姣琪／台北即時報導
民眾黨立委蔡壁如昨日在廣播節目中接受專訪時，談及年輕人政治傾向，認為超過30歲的人才會知道事件的本質，20多歲的學生只會跟風而挺綠。蔡壁如除了在自己臉書上喊冤遭斷章取義外，今(3)日也出面受訪，為自己「用詞不精準」造成年輕人誤解而道歉。記者王彥鈞攝影
民眾黨立委蔡壁如昨日在廣播節目中接受專訪時，談及年輕人政治傾向，認為超過30歲的人才會知道事件的本質，20多歲的學生只會跟風而挺綠。蔡壁如除了在自己臉書上喊冤遭斷章取義外，今(3)日也出面受訪，為自己「用詞不精準」造成年輕人誤解而道歉。記者王彥鈞攝影

民眾黨立委蔡壁如昨日在廣播節目中接受專訪時，談及年輕人政治傾向，認為超過30歲的人才會知道事件的本質，20多歲的學生只會跟風而挺綠。蔡壁如除了在自己臉書上喊冤遭斷章取義外，今(3)日也出面受訪，為自己「用詞不精準」造成年輕人誤解而道歉，但她表示有時候也會覺得自己是不是講出了一些事實。巧的是，民進黨臉書上昨日釋出青年部影片「《開箱DPP大解密》ep.1」，總統蔡英文也有分享在自己的頁面上，對此蔡壁如酸說，昨天看到蔡英文也「跟風」此議題，因此想繼續請她跟風考監兩院的廢除、18歲的公民權、年輕人居住正義這些國家大事。

對此爭議，同黨立委賴香伶受訪時說，青年參與公共事務，有諸多論點都不輸成年人，還說自己的孩子其實也是18歲左右的年紀，不認為這個年紀的小孩是「盲目」的，現在的年輕人活在資訊能夠被充分揭露的思辨時代，大家可以一起為國家未來貢獻心力，顯然黨內同志也難挺蔡壁如。民進黨青年部主任蔡沐霖則批，蔡壁如用戲謔的方式去稱他們跟風、跟流行，這樣的說法年輕人很難接受，表示應該尊重網路言論多元性，更酸說網軍一事2014年柯文哲的對手是最有感受的，不該把網路上多元的聲音都評論為「網軍」。

蔡壁如 青年 民進黨

延伸閱讀

民眾黨公布廢考監修憲提案 將與在野黨互相連署

為跟風說道歉 蔡壁如：盼蔡總統跟風廢考監

三倍券怎麼用？柯文哲：已灌進悠遊卡

年輕人愛跟風？ 陳其邁批蔡壁如：傷害民眾黨和吳益政

相關新聞

聲援藍黨團引爆黃復興內鬨？臧幼俠：于北辰只是發牢騷

在立法院外聲援國民黨立院黨團攻占議場行動，卻意外成為「孤軍」的黃國園黨部主委于北辰開直播砲轟黃復興黨部「不負責任動員」。...

聲援藍委被當空氣 于北辰：下次不負責任動員恕難從命

國民黨團周日攻占立院議場一天遭清場，但院區外聲援的黃復興黨部仍堅守三天，只不過過程中黨團與黃復興黨部均未做後續溝通或指揮...

有居留證外籍人士入境 明起免附登機前3日PCR陰性報告

新冠肺炎疫情在台趨緩，中央流行疫情指揮中心日前宣布，外籍人士來台須檢附登機前三天內採檢陰性報告，不過實務上發現有困難。指...

陸媒在台錄政論節目被廢證 學者：違反新聞自由

「東南衛視」在台錄製政論節目，陸委會認定違法，廢止記者證與入境許可證，並要求2名記者今天離境。文化部等主管機關查證，東南...

影／蔡壁如為「跟風」道歉 民進黨酸柯文哲最清楚

民眾黨立委蔡壁如昨日在廣播節目中接受專訪時，談及年輕人政治傾向，認為超過30歲的人才會知道事件的本質，20多歲的學生只會...

影／小英逛深坑侯仍未相陪！ 關島設辦事處 特別回應媒體

總統蔡英文今天(3日)上午再到新北深坑逛老街，化身「食尚小英」大啖臭豆腐等美食，帶頭消費振興經濟，只是蔡英文到新北市推觀...

監委提名人臨時取消拜會立院 國民黨團：知道將被抗議

監察委員被提名人原訂今天拜會立法院各黨團，但最後因立院接待空間及動線無法容納取消。國民黨下午發出新聞稿批評，監察院長陳菊...

為跟風說道歉 蔡壁如：盼蔡總統跟風廢考監

台灣民眾黨立委蔡壁的年輕人風跟說，引發爭議。蔡壁如今天出面道歉，並希望蔡英文總統繼續「跟風」民眾黨的廢除考監兩院、18歲...

駐沙代表處參事羅震華 將接任駐索馬利蘭代表

我國和索馬利蘭互設代表處，行政院核定，駐沙烏地阿拉伯代表處參事羅震華擔任駐索馬利蘭代表。

影／陳菊拜會因立院法案協商取消 藍委撲空

監察院長提名人陳菊原訂下午率領26名監委提名人，拜訪立法院長游錫堃及時代力量黨團，而國民黨立委則擺開陣勢準備「迎接」，陳...

影／陳菊拜會立院再度取消 藍委抗議撲空

27位監察委員被提名人今預計到立法院拜會朝野各黨團，但拜會因故臨時取消，這已是第二度取消拜會立院行程。原本國民黨約20位...

帶藍委練拳 朱立倫：希望大家強身報國 非主張暴力

振興三倍券將上路，引發預購風潮。國民黨前主席朱立倫今在臉書提醒，三倍券對刺激民間消費很重要，但對經濟影響充其量只能增加G...

熱門新聞

漢光操演驚傳重大意外！小艇翻覆 3人溺水2人意識不清

「關愛的眼神」及兩巴掌 邱創煥愛憎李登輝

爆不倫蔡宜芳後…張益贍改行當美食外送 周薪最高1萬5

海陸為漢光演習操練出意外 膠舟翻覆一失蹤兩送院搶救

影／被限期離台 東南衛視記者桃機吃最愛的麻油雞麵線

農田水利法三讀過關 全台水利會歸國有

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。