影／蔡壁如為「跟風」道歉 民進黨酸柯文哲最清楚

民眾黨立委蔡壁如昨日在廣播節目中接受專訪時，談及年輕人政治傾向，認為超過30歲的人才會知道事件的本質，20多歲的學生只會跟風而挺綠。蔡壁如除了在自己臉書上喊冤遭斷章取義外，今(3)日也出面受訪，為自己「用詞不精準」造成年輕人誤解而道歉，但她表示有時候也會覺得自己是不是講出了一些事實。巧的是，民進黨臉書上昨日釋出青年部影片「《開箱DPP大解密》ep.1」，總統蔡英文也有分享在自己的頁面上，對此蔡壁如酸說，昨天看到蔡英文也「跟風」此議題，因此想繼續請她跟風考監兩院的廢除、18歲的公民權、年輕人居住正義這些國家大事。

對此爭議，同黨立委賴香伶受訪時說，青年參與公共事務，有諸多論點都不輸成年人，還說自己的孩子其實也是18歲左右的年紀，不認為這個年紀的小孩是「盲目」的，現在的年輕人活在資訊能夠被充分揭露的思辨時代，大家可以一起為國家未來貢獻心力，顯然黨內同志也難挺蔡壁如。民進黨青年部主任蔡沐霖則批，蔡壁如用戲謔的方式去稱他們跟風、跟流行，這樣的說法年輕人很難接受，表示應該尊重網路言論多元性，更酸說網軍一事2014年柯文哲的對手是最有感受的，不該把網路上多元的聲音都評論為「網軍」。