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聲援藍黨團引爆黃復興內鬨？臧幼俠：于北辰只是發牢騷

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
在立法院外聲援國民黨立院黨團攻占議場行動，卻意外成為「孤軍」的黃國園黨部主委于北辰開直播砲轟黃復興黨部「不負責任動員」。黃復興黨部主委臧幼俠下午受訪表示，部下發長官兩句牢騷、長官講部下兩句都很正常，這就是溝通。記者周志豪／攝影
在立法院外聲援國民黨立院黨團攻占議場行動，卻意外成為「孤軍」的黃國園黨部主委于北辰開直播砲轟黃復興黨部「不負責任動員」。黃復興黨部主委臧幼俠下午受訪表示，部下發長官兩句牢騷、長官講部下兩句都很正常，這就是溝通。記者周志豪／攝影

在立法院外聲援國民黨立院黨團攻占議場行動，卻意外成為「孤軍」的黃國園黨部主委于北辰開直播砲轟黃復興黨部「不負責任動員」。黃復興黨部主委臧幼俠下午受訪表示，部下發長官兩句牢騷、長官講部下兩句都很正常，這就是溝通。

臧幼俠說，整件事有一些誤解，于北辰是他上任後黃復興18個支黨部中唯一留任的主委，可見他很優秀，講衝動話可能太辛勞；他非常欣賞的部屬跟他發兩句牢騷沒有關係，公開講幫他打知名度也很好，他不會為這件事情生氣。

對於于北辰稱退LINE群組挨批不成熟，臧幼俠坦言，確實有跟他講過不能這樣，因為現在群組多，LINE訊息不是隨時會看，什麼地方做什麼事要有禮貌，「退群組不是很禮貌的事情」；但可能那時候他情緒激烈就退出群組，這也沒什麼。

至於是否與于北辰溝通，臧幼俠說，于現在休假當中，這種事也沒有什麼好聯繫的，于是他選的人，他對于了解，不會因為一點事情跟他計較，長官與部屬都可能有心情不好，群組也應該有人會把他拉回來。

臧幼俠表示，從事黨務工作若因這一點事就造成內部矛盾，那怎麼做。不過臧否認，曾跟于北辰說黨沒錢才讓他續留支黨部主委，表示平常在軍中是常說，「有錢有人就不會找你幹」，但當天沒有對于講這個話。

黃復興黨部 LINE 直播

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