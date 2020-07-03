聲援藍委被當空氣 于北辰：下次不負責任動員恕難從命

國民黨團周日攻占立院議場一天遭清場，但院區外聲援的黃復興黨部仍堅守三天，只不過過程中黨團與黃復興黨部均未做後續溝通或指揮，黃國園黨部主委于北辰昨天直播開炮批，這樣不負責任的動員，「若下次還是這樣我們恕難從命」。

于北辰表示，國民黨立委攻占議場後，黃復興黨部就要求他們從桃園支援，到立法院外頭聲援藍委，到立院後門據點只看到幾瓶礦泉水，沒有任何聯絡人，要什麼資訊都沒有，也完全不知道目的是什麼，也未再告知立法院內情況。

于北辰說，他帶2百人來聲援藍委行動，藍委若能過去帳篷坐個半天、2小時都好，「來跟我們說民進黨有多惡霸」，但聲援過程沒有一個藍委關心他們，讓他們整群人像無頭蒼蠅一樣傻傻在那被太陽曬3天。

于北辰指出，在現場他仍努力穩住大家情緒，但活動結束後回家整理過去幾天在第一線蒐集到的民眾意見LINE傳給高層，卻又沒人理他，大家都已讀不回，他一氣之下乾脆退出群組，沒想到反被黃復興主委批評不成熟、不懂禮貌。

于北辰開炮表示，這3天笨得像豬一樣，「我們皮膚癢欠太陽曬啊？被曬得滿臉通紅，卻換來你不懂軍中倫理、沒禮貌，他X的是誰不懂事啊？」稱那些人學長是尊重，「你真以為你還在軍中當大官？真以為你一個命令下來我就要執行？」