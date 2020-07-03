監委提名人臨時取消拜會立院 國民黨團：知道將被抗議

監察委員被提名人原訂今天拜會立法院各黨團，但最後因立院接待空間及動線無法容納取消。國民黨下午發出新聞稿批評，監察院長陳菊等一行26人是因為得知國民黨團將前往立院門口抗議後，才藉故取消拜會立法院行程。

國民黨團表示，為抗議總統府提出如此離譜的名單，黨團超過30位委員齊聚立法院大門，準備迎接陳菊等人，黨團總召林為洲更細數陳與監委被提名人高涌誠、蔡崇義、賴振昌等人不適格、不適任的各項劣跡。

國民黨團指出，抗議過程國民黨團也將民進黨高雄市長參選人陳其邁任立委時主張廢考監，稱監委為「姦痿」照片拋向天空，抗議民進黨政府不當提名「說一套做一套」，並高呼「滅東廠」、「撤提名」、「廢考監」等口號。

國民黨團質疑，民進黨創黨黨綱訴求廢考監，現在全面執政卻將監委變成酬庸政黨人士的禁臠。