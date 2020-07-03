為跟風說道歉 蔡壁如：盼蔡總統跟風廢考監

台灣民眾黨立委蔡壁的年輕人風跟說，引發爭議。蔡壁如今天出面道歉，並希望蔡英文總統繼續「跟風」民眾黨的廢除考監兩院、18歲公民權等主張。

蔡壁如說，昨天在廣播節目說到的跟風，是自己在廣告時間與主持人聊天時談到，「由於我說話的不精準，造成年輕人誤解，我想說聲抱歉」。

蔡壁如指出，她有將完整影片放在臉書上，大家如果前後文對照起來看，就不會是某些媒體只拿一句話來批判；話鋒一轉，蔡壁如說到，「感謝昨天晚上蔡總統也跟風」，希望總統繼續跟廢除考試院、監察院的風，也一定要跟18歲公民權、居住正義的風。

蔡壁如也說，今天看到一則新聞提到，民進黨高雄市長參選人陳其邁說她是否傷害民眾黨，這是自己與民眾黨的家務事，但民進黨是否傷害高雄，這是公家的事；民進黨執政20年，空汙問題、年輕人失業等沒有解決，這傷害高雄，蔡總統不給高雄新台幣800億元的統籌款，傷害高雄財政。