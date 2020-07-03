影／陳菊拜會立院再度取消 藍委抗議撲空

27位監察委員被提名人今預計到立法院拜會朝野各黨團，但拜會因故臨時取消，這已是第二度取消拜會立院行程。原本國民黨約20位立委守在大門口要向被提名人陳菊表達抗議，也因此撲空。國民黨團總召林為洲表示，取消拜會很好，更應該要取消提名，直接廢除考監、滅東廠，要做就做徹底。

國民黨團委員們在確定撲空後，也喊出「滅東廠、撤提名，廢考監」口號，並灑出時任立委陳其邁當年稱監委為「姦痿」的海報。

林為洲表示，今天黨團敢站在大門口講話這麼大聲，是因為過去監委一再出包，從陳師孟說要針對法官，受不了輿論壓力自己辭職，到高涌誠、蔡崇義在被曝光資料中自稱辦案都不看卷宗等，都是離譜至極的事件，且監察院長被提名人陳菊更是有重大爭議，蔡政府根本不應該再繼續提名監委，如此操作顯然是對於有位置可以酬庸還非常捨不得，一定要酬庸到滿。